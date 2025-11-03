Scalea, finanziato l’intervento di efficientamento dell’Aviosuperficie: “Un passo strategico per lo sviluppo del territorio”

Un investimento da 1 milione e 892 mila euro per rendere più moderna ed efficiente l’Aviosuperficie di Scalea. È quanto prevede il finanziamento approvato dalla Regione Calabria nell’ambito degli interventi strategici di sistema, che include anche il progetto presentato e approvato dalla Giunta comunale di Scalea, guidata dal sindaco Mario Russo.

La notizia è stata accolta con grande soddisfazione dall’Amministrazione comunale, che ha già approvato la scheda progettuale, il quadro economico e il cronoprogramma dei lavori, prendendo atto della nota regionale (prot. n. 665573 del 10 settembre 2025) con la quale è stata formalizzata la concessione del finanziamento.

“Questo finanziamento rappresenta un passaggio concreto e strategico nella visione di sviluppo che la nostra Amministrazione sta portando avanti fin dai primi giorni del suo insediamento” – ha dichiarato il sindaco Mario Russo. – “L’Aviosuperficie di Scalea è una risorsa preziosa, che merita di essere valorizzata e resa pienamente operativa per servire non solo la nostra comunità, ma l’intero territorio circostante.”

L’intervento, ritenuto di rilevanza strategica per la Calabria, punta a rilanciare un’infrastruttura che potrà diventare un punto di riferimento per l’intero Alto Tirreno Cosentino, favorendo lo sviluppo del turismo, dei collegamenti e delle opportunità economiche locali.

“Il finanziamento conferma la capacità di interlocuzione istituzionale e la credibilità del nostro Comune nei confronti della Regione Calabria e degli altri enti territoriali” – aggiunge il sindaco. – “Segna l’inizio di una nuova stagione di investimenti mirati, basati su una visione chiara di sviluppo sostenibile, infrastrutturale e turistico.”

L’Amministrazione comunale ha infine rivolto un ringraziamento agli uffici tecnici per il lavoro svolto “con competenza e tempestività”, ribadendo l’impegno a trasformare le opportunità in risultati concreti.

“Vogliamo che le scelte e i progetti si traducano in fatti – conclude Russo – per restituire fiducia e prospettiva alla comunità di Scalea.”