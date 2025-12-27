Scalea, i riflettori si accendono su San Nicola di Platea: presentazione del volume di Antonio Vincenzo Valente

SCALEA – Il centro storico di Scalea torna protagonista con un evento che fonde ricerca storiografica e identità territoriale. Si terrà domenica 28 dicembre alle ore 18:00, presso i locali della Biblioteca Comunale, la presentazione del libro “Storia ed Arte in Calabria – San Nicola di Platea in Scalea”, ultima fatica del Prof. Antonio Vincenzo Valente.

L’iniziativa, promossa dall’associazione “Scalea Bene Comune”, rappresenta uno dei momenti più significativi del cartellone festivo “Vivi il Natale a Scalea”, ponendosi l’obiettivo di restituire alla cittadinanza e agli studiosi una memoria aggiornata e approfondita di uno dei luoghi di culto più iconici della regione.

Il volume, dato alle stampe da Gianfranco Deidda e Vincenzo Grisolia (Editori Gridei), è il frutto di un meticoloso lavoro di revisione e aggiornamento iniziato oltre vent’anni fa. La pubblicazione colma un vuoto informativo, offrendo per la prima volta una descrizione analitica dell’antica chiesa di San Nicola in Plateis.

Il dibattito sarà coordinato dalla giornalista Emilia Manco e vedrà la partecipazione delle principali autorità locali. Sono previsti gli interventi del Sindaco di Scalea, Mario Russo, e dell’Assessore alla Cultura, Annalisa Alfano.

Il mondo dell’associazionismo sarà rappresentato da Milena Santo (Presidente di “Scalea Bene Comune”), Lucia Blotta (portavoce dell’associazione) e Salvatore Licursi (Presidente della Pro Loco). Spetterà infine all’autore, il Prof. Antonio Vincenzo Valente, il compito di chiudere i lavori svelando i retroscena della sua ricerca e l’importanza di preservare un patrimonio che è, prima di tutto, un bene comune.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a quello che si preannuncia come un omaggio necessario alla bellezza e alla storia millenaria di Scalea.