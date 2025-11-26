Scalea, il 16 dicembre la prima Cena Solidale “Città di Scalea”

SCALEA – 26 novembre 2025. L’Amministrazione comunale di Scalea e l’Associazione Provinciale Cuochi Cosentini lanciano la prima edizione della Cena Solidale “Città di Scalea”, un appuntamento che unisce gastronomia d’eccellenza e impegno sociale. L’iniziativa si terrà martedì 16 dicembre, alle ore 20, nella cornice storica di Palazzo Spinelli.

L’intero ricavato sarà devoluto a scopi benefici: parte andrà a sostenere le attività internazionali di Medici Senza Frontiere, mentre la restante quota sarà destinata alla Mensa Caritas San Giuseppe di Scalea, punto di riferimento per persone e famiglie in difficoltà.

Soddisfazione da parte del sindaco Mario Russo e dell’assessore Emilia Licursi, che sottolineano il valore dell’iniziativa:

«Questa cena rappresenta un ponte tra l’eccellenza culinaria del nostro territorio e il dovere morale di sostenere chi vive situazioni di fragilità. Palazzo Spinelli diventa simbolo di accoglienza e solidarietà, in un gesto corale che guarda sia alla nostra comunità sia alle missioni internazionali di MSF».

Il consigliere con delega allo Spettacolo, Gerardo De Chiara, pone l’accento sull’aspetto culturale e artistico della serata:

«Vogliamo offrire un evento di qualità, dove il piacere dello stare insieme si trasforma in un aiuto concreto. L’intrattenimento dei Maestri dell’Associazione Arte per il futuro e il servizio curato da AIS Calabria contribuiranno a rendere la serata speciale. Ogni dettaglio è pensato per valorizzare questa causa».

La cena sarà accompagnata dal servizio dei vini a cura dell’AIS Calabria.

Intrattenimento musicale dell’Associazione Arte per il futuro, con le esibizioni dei Maestri Andrea Bosa, Giovanna Ferraro Caruso e Miriana Volpe, che presenteranno l’iniziativa “Musica senza Frontiere”.

Prenotazione obbligatoria

I posti sono limitati.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Gerardo De Chiara al 338 5698 463.