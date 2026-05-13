Scalea, il centro storico si trasforma in laboratorio d’arte con “Emozioni a colori”

SCALEA – Saranno i colori, la creatività e lo sguardo dei più giovani ad animare il centro storico di Scalea nella mattinata del 15 maggio. A partire dalle ore 9:30, Palazzo dei Principi Spinelli ospiterà infatti “Scalea: Emozioni a colori”, estemporanea di pittura inserita nell’ambito del progetto “Scalea Eterna – Memorie che creano futuro”.

L’iniziativa vedrà protagonisti gli studenti della Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo “Gregorio Caloprese” di Scalea, chiamati a esprimere attraverso l’arte emozioni, percezioni e interpretazioni personali del territorio e della realtà che li circonda.

L’evento rappresenta un momento dedicato alla valorizzazione dei giovani talenti e al linguaggio artistico come strumento di partecipazione, crescita e condivisione. La pittura diventa così occasione di incontro tra memoria, identità e nuove generazioni, all’interno di uno dei luoghi simbolo del patrimonio storico cittadino.

L’estemporanea è curata da “Il Raggio Verde” e si inserisce in un percorso che punta a promuovere cultura, partecipazione e senso di appartenenza attraverso iniziative capaci di coinvolgere direttamente il mondo della scuola e la comunità locale.