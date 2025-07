Scalea, il Comune attiva le pagine social ufficiali: più vicina la comunicazione con i cittadini

Da domani il Comune di Scalea, si legge in una nota diffusa dall’ente, sarà presente sui principali social network con pagine ufficiali pensate per migliorare il dialogo con la cittadinanza e rendere la comunicazione istituzionale più accessibile e trasparente.



I nuovi canali digitali, attivati al termine di un percorso amministrativo conforme alle normative in materia di comunicazione pubblica, saranno gestiti direttamente dall’Amministrazione comunale e diventeranno uno strumento per condividere notizie, aggiornamenti, informazioni utili, eventi e servizi che riguardano la vita della città.



“Non amministreremo sui social, ma faremo comunicazione istituzionale”, precisa il sindaco Mario Russo. “Nel rispetto del diritto all’informazione, puntiamo a una comunicazione corretta e verificabile, senza derive politiche o personalistiche”.



Il primo cittadino ribadisce inoltre l’importanza del contatto diretto: “Il miglior modo per costruire un’amministrazione partecipata resta il confronto reale, quotidiano, sul territorio”.



Con questa iniziativa, l’Amministrazione comunale intende promuovere una comunicazione moderna, inclusiva e orientata al servizio, in linea con i principi di legalità e trasparenza.



I cittadini sono invitati a seguire le nuove pagine social per restare sempre aggiornati sulle attività del Comune e sui servizi disponibili.