Scalea, il coraggio di Francesco Provenzano al Centro Donna “Roberta Lanzino”

Un racconto di amore, dolore e rinascita ha attraversato la serata di Ottobre in Rosa al Centro Donna “Roberta Lanzino” di Scalea.

Ospite dell’incontro il dottor Francesco Provenzano, autore del libro “Emilia, la mia stella” (Emia Edizioni), che ha condiviso con il pubblico la storia della moglie Emilia, scomparsa a causa di un tumore. Una testimonianza intensa, segnata dal coraggio e dalla forza di chi ha saputo trasformare la sofferenza in impegno sociale, dando vita all’associazione ARCO – Associazione Ri-Uniti Calabria Oncologia, oggi punto di riferimento nella prevenzione e nel sostegno ai pazienti oncologici.

La serata, condotta con sensibilità da Nicoletta Toselli, ha rappresentato un momento di riflessione profonda sul valore della prevenzione, dell’ascolto e della solidarietà. Le parole di Provenzano, intrise di umanità e di speranza, hanno toccato nel profondo i presenti, ricordando che l’amore e la cura restano gli strumenti più forti contro la paura e la malattia.

Il Centro Donna “Roberta Lanzino” ha espresso gratitudine al dottor Provenzano per la testimonianza autentica, a Nicoletta Toselli per la guida appassionata della serata e a tutto il Direttivo e le socie per l’impegno costante nel promuovere cultura, prevenzione e consapevolezza.

Un incontro che resterà nella memoria di chi vi ha preso parte, come invito a credere nella forza della speranza e nella possibilità di trasformare il dolore in vita condivisa.