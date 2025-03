Scalea: il Parco del Cane Salvami risorge dalle ceneri grazie alla solidarietà

Il Parco del Cane Salvami, un’oasi di felicità per i cani in attesa di adozione, è tornato a splendere dopo la devastazione causata dal maltempo di gennaio. Grazie all’incredibile sostegno dei donatori, l’associazione ha completato la ricostruzione in tempi record, permettendo ai suoi ospiti a quattro zampe di tornare a correre e giocare in un ambiente sicuro e protetto.

La tempesta aveva lasciato dietro di sé un paesaggio di distruzione: il muro perimetrale crollato, la recinzione divelta, i gazebi danneggiati e il tappeto verde completamente rovinato. Ma la determinazione di Dragana Kojic Maltecca, e del suo team, unita alla generosità di chi ha creduto in loro, ha reso possibile un vero e proprio miracolo.

“Siamo profondamente grati a tutti i nostri donatori,” ha dichiarato Dragana Kojic Maltecca, . “Senza il loro aiuto, non saremmo mai riusciti a ricostruire il Parco in così poco tempo. La felicità dei nostri cani è la nostra priorità, e ora possono finalmente tornare a vivere serenamente.”

I lavori di ricostruzione, durati meno di due mesi, hanno visto l’impiego di numerose risorse e sforzi:

Ricostruzione completa del muro perimetrale e della recinzione.

Sostituzione di 80 pali di supporto e riparazione di numerosi supporti.

Rifacimento del tappeto verde e riparazione/acquisto di gazebi.

Sistemazione di tre recinti, della rete e dei tettucci delle casette di deposito.

Rivestimento delle pedane di appoggio e rialzo della rete di protezione.

Copertura della recinzione con foglie e teli verdi, e rifacimento della barriera visiva.

Rimozione di detriti e pulizia completa del Parco.

Acquisto di materiale per le riparazioni e ordinazione di una nuova copertura per il furgone.

Nonostante l’imponente lavoro svolto, l’associazione è ancora impegnata a raccogliere fondi per coprire i costi dei lavoratori.

“La buona vita dei nostri cani, la loro salute e la loro felicità sono la nostra forza e la nostra speranza. I nostri cani sono la nostra vita.” Con queste parole a presidente Dragana Kojic Maltecca, e il Team Salvami esprimono la loro profonda gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a far rinascere il Parco del Cane Salvami, un luogo dove l’amore e la solidarietà hanno trionfato sulla distruzione.