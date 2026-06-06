Scalea, il Premio Filomena D’Amante: una lezione di inclusione che continua a parlare ai giovani

di Nicoletta Toselli

Una scuola che accoglie, che ascolta e che non lascia indietro nessuno. È stato questo il filo conduttore del “Metamoro Day” che si è svolto nell’Aula Magna del Polo Liceale Scalea-Praia a Mare, occasione durante la quale è stato assegnato il Premio “Filomena D’Amante”, promosso dalla famiglia D’Amante-Silvestri.

Numerosa la partecipazione degli studenti che hanno aderito all’iniziativa confrontandosi sul tema: “Una scuola che accoglie: inclusione come valore e responsabilità”, una traccia che ha invitato i ragazzi a riflettere sul significato più autentico dell’esperienza scolastica e sul ruolo che ciascuno può svolgere nella costruzione di una comunità educante aperta e solidale.

La cerimonia è stata introdotta dalla dirigente scolastica Laura Tancredi e da Francesco Silvestri, marito della compianta Filomena D’Amante, docente ed ex dirigente scolastica del liceo, figura che continua a rappresentare un punto di riferimento per quanti l’hanno conosciuta e apprezzata nel suo percorso professionale e umano.

La commissione esaminatrice ha assegnato una menzione speciale a Giada Guerrera, della IV B del Liceo Classico, per la capacità di coniugare sintesi ed efficacia espositiva con una forte impronta personale.

Il terzo premio è stato attribuito a Melissa Blundi della IV A, il secondo a Chiara Alberano della IV A, mentre il primo posto è stato conquistato da Asia Perrone della IV AL, il cui elaborato si è distinto per completezza, chiarezza e profondità di analisi sul tema dell’inclusione.

Particolarmente emozionante il ricordo di Filomena D’Amante affidato alla dirigente Laura Tancredi, che ne ha tratteggiato il profilo di educatrice attenta, collega stimata e dirigente capace di interpretare la scuola come luogo di crescita umana prima ancora che culturale. Un ricordo partecipato e sentito che ha riportato alla memoria il valore del suo impegno quotidiano e della sua attenzione verso gli studenti.

Visibilmente commosso anche Francesco Silvestri, che ha voluto ringraziare la dirigente scolastica, la commissione, i docenti, il personale della scuola e gli studenti partecipanti. Nel suo intervento ha richiamato il valore dell’inclusione, della solidarietà e della responsabilità educativa, raccontando episodi della propria esperienza giovanile e sottolineando come la scuola debba continuare a essere un luogo capace di formare cittadini consapevoli e persone attente agli altri.

Il riferimento a Don Lorenzo Milani e alla sua “Lettera a una professoressa” ha offerto ulteriori spunti di riflessione sul diritto all’istruzione e sul dovere di una scuola che sappia riconoscere e valorizzare ogni studente, indipendentemente dalle difficoltà di partenza.

La giornata è stata inoltre l’occasione per celebrare i numerosi risultati raggiunti dagli studenti del Polo Liceale di Scalea in diverse discipline scolastiche, a testimonianza di una realtà educativa viva, dinamica e capace di distinguersi ben oltre i confini del territorio.

Un appuntamento che ha unito memoria e futuro, ricordando una figura che ha lasciato un segno profondo nella scuola calabrese e consegnando ai giovani un messaggio semplice ma attuale: l’inclusione non è soltanto un principio da affermare, ma una responsabilità da vivere ogni giorno.