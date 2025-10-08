Scalea: il Rotary Club Riviera dei Cedri pone l’attenzione sul cambiamento climatico

di Nicoletta Toselli

Un tema di grande attualità sarà al centro dell’incontro promosso dal Rotary Club Riviera dei Cedri, in programma venerdì 10 ottobre alle ore 19.00 nella Biblioteca comunale di Scalea, in piazza Maggiore De Palma.

Il convegno, dal titolo “Il cambiamento climatico: cause ed effetti a livello globale e locale”, vuole offrire un momento di riflessione e confronto aperto a tutta la cittadinanza.

A introdurre i lavori sarà il professor Renato S. Olivito, presidente del Rotary Club Riviera dei Cedri. Seguirà la relazione del professor Alfonso Senatore, docente del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente (DIAM) dell’Università della Calabria. Le conclusioni saranno affidate al dottor Francesco Sesso, assistente del governatore.

Il riscaldamento globale e le trasformazioni del clima non sono più concetti astratti: negli ultimi decenni i mutamenti dei modelli meteorologici hanno inciso profondamente sull’ambiente, sull’economia e sulla vita quotidiana.

«L’aumento delle temperature nel tempo – spiega il presidente Olivito – sta modificando i modelli meteorologici e sconvolgendo il normale equilibrio della natura. Questo comporta molti rischi per gli esseri umani e per tutte le altre forme di vita sulla Terra».

L’appuntamento si inserisce nel percorso di sensibilizzazione che il Rotary porta avanti sul territorio, con l’obiettivo di diffondere conoscenza e consapevolezza come strumenti di prevenzione e tutela dell’ambiente.