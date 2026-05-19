Scalea, il sindaco Mario Russo: “Forte segnale dello Stato contro la criminalità”

A seguito della vasta operazione antimafia condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, con il coinvolgimento dei Carabinieri e delle Forze dell’Ordine impegnate sul territorio dell’alto Tirreno cosentino, arriva anche il messaggio istituzionale del sindaco di Scalea, Mario Russo.

Il primo cittadino ha espresso pubblicamente il proprio ringraziamento agli investigatori e alla magistratura, sottolineando il valore dell’azione dello Stato nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti e contro ogni forma di criminalità organizzata.

“Esprimo il più sentito plauso alla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, ai Carabinieri e a tutte le Forze dell’Ordine impegnate nella significativa operazione condotta sul territorio dell’alto Tirreno cosentino”, afferma il sindaco Russo.

Nel messaggio istituzionale, il primo cittadino evidenzia come “l’azione dello Stato contro il traffico di sostanze stupefacenti e ogni forma di criminalità rappresenta un segnale forte a tutela della sicurezza dei cittadini e della legalità”.

Il sindaco di Scalea ha quindi rivolto “a magistrati e investigatori il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale di Scalea per il lavoro svolto con professionalità, determinazione e spirito di servizio”.

Infine, il richiamo ai valori della legalità e dell’impegno civile: “La nostra comunità continuerà a sostenere con convinzione ogni iniziativa volta ad affermare i valori della legalità, del rispetto delle regole e della civile convivenza”.