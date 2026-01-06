Scalea, il teatro come spazio di comunità: al via il primo corso firmato “Carnem Levare”

SCALEA – Dopo il grande successo della commedia inedita messa in scena lo scorso dicembre, la Compagnia Teatrale Carnem Levare riaccende i riflettori sulla stagione 2026. La ripartenza non avviene solo sul palco, ma tra la gente: la compagnia ha infatti annunciato l’apertura del suo primo corso di teatro, un’iniziativa che punta a trasformare la recitazione in uno strumento di crescita personale e collettiva.

Il corso, che gode del patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Scalea, è stato pensato per essere trasversale e accessibile. Non sono richieste esperienze pregresse: l’invito è rivolto ad appassionati di ogni età che vogliano mettersi in gioco, riscoprendo il valore creativo del gruppo e l’importanza dell’ascolto.

Secondo i fondatori, l’obiettivo va oltre la semplice tecnica attoriale: si tratta di offrire alla comunità uno spazio di espressione libera e inclusiva, dove il palcoscenico diventa una palestra di vita e socialità.

Per illustrare i dettagli del programma, la struttura delle lezioni e le modalità di partecipazione, la compagnia ha organizzato un Open Day aperto a tutta la cittadinanza.

Quando: Sabato 24 gennaio, ore 15:30

Dove: Sala Polifunzionale del Comune di Scalea

L’incontro sarà l’occasione per conoscere da vicino il progetto educativo che farà da preludio ai nuovi spettacoli già in cantiere per la prossima primavera.

Le pre-iscrizioni sono già aperte. Gli interessati possono trovare i moduli e le informazioni dettagliate presso i punti indicati sulla locandina ufficiale dell’evento o contattando direttamente i responsabili della compagnia.

Contatti e Info: