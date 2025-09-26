Scalea in marcia per la pace: bambini e scuole protagonisti assoluti

di Nicoletta Toselli

Scalea – Una mattinata intensa, carica di emozioni e significato, ha visto scuole, associazioni, genitori e istituzioni stringersi sotto la bandiera della pace. L’iniziativa, ideata da Roberta Croce, presidente dell’associazione G. Caloprese, e realizzata grazie all’impegno del dirigente scolastico Saverio Ordine insieme all’Associazione Gianfrancesco Serio, al Comune di Scalea, al Punto Luce Save the Children, a Skalea Solidale, a Krescita Kounseling e al Movimento Giovani per Save the Children Italia, ha avuto nei bambini e nei ragazzi i suoi protagonisti assoluti.

Sul palco, i piccoli del Punto Luce di Scalea hanno inscenato l’allarme di una sirena: un’immagine potente, che richiama le paure quotidiane delle guerre. I bambini si sono nascosti sotto i banchi, come se una bomba potesse esplodere nella loro scuola. Una rappresentazione semplice ma incisiva, che ha toccato profondamente i presenti, ricordando come i conflitti abbiano sempre il volto più fragile: quello dell’infanzia.

Non solo scene simboliche: cori, tamburi e canzoni hanno scandito il messaggio di pace, grazie all’impegno di Irene Cantisani, Sasà Calabrese, Salvatore Cauteruccio, Leon Leon Vulpitta Pantarei, Massimo Ferrante, Gessica Felice e Ciriaco Siniscalchi. Un pensiero speciale è andato anche a Christian Mele, impossibilitato a partecipare per motivi di salute, ma vicino con l’animo.

Il Comune di Scalea era presente con Emilia Licursi, Gerardo De Chiara e Fabio Ferrara, testimoniando la vicinanza delle istituzioni. Determinante, inoltre, il lavoro dei docenti, che con passione hanno guidato gli studenti nella preparazione delle attività.

Non solo Scalea: i segnali di solidarietà dal territorio

Il messaggio di oggi si inserisce in un percorso di iniziative che da tempo attraversa Scalea e i paesi vicini. Nel febbraio 2024 la città aveva accolto la marcia “Vittoria per la pace”, animata dalla comunità ucraina e dalle realtà associative. A maggio, sulla Torre Talao, era sventolata la bandiera palestinese in segno di solidarietà verso Gaza, mentre a Verbicaro si era svolto un sit-in con lo slogan “Stop genocidio a Gaza”.

Un segnale locale che si unisce a quello nazionale: in tutta Italia, infatti, continuano mobilitazioni, presidi e cortei che chiedono pace, dialogo e diplomazia, richiamando l’attenzione non solo sui conflitti in Ucraina e Palestina ma anche sull’urgenza di fermare ogni guerra.

La giornata a Scalea ricorda che la pace non è un’idea astratta, ma un impegno concreto che si costruisce con l’educazione, la cultura e i gesti quotidiani. Come i cuori di carta donati dai bambini, i cartelloni colorati, le bandiere che sventolavano al vento.

Un unico coro, forte e limpido, ha unito le nuove generazioni: “Sì alla pace”.