Scalea inaugura il “Vicolo delle Note”: la musica diventa esperienza nel cuore del centro storico

di Nicoletta Toselli

Un vicolo che si trasforma in museo a cielo aperto, capace di raccontare cinquant’anni di storia della musica italiana attraverso immagini, ricordi, tecnologia ed emozioni. È questa l’idea che prende forma a Scalea con l’inaugurazione di “Vicolo delle Note – La Via della Musica”, in programma il prossimo 14 giugno nel centro storico cittadino.

L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di valorizzare uno degli angoli più suggestivi del borgo antico attraverso un percorso culturale permanente dedicato ai grandi protagonisti della musica italiana e ai talenti calabresi che hanno contribuito a portare il nome della regione oltre i confini nazionali.

Il progetto è stato ideato dal consigliere delegato allo Spettacolo Gerardo De Chiara, in collaborazione con l’assessore alla Cultura Annalisa Alfano, la delegata al Centro Storico Immacolata Adornetto e con il contributo delle associazioni del territorio. Un lavoro condiviso che punta a coniugare promozione culturale, valorizzazione urbana e attrattività turistica.

Lungo il percorso saranno collocate bacheche artistiche dedicate ad alcuni dei più importanti album della musica italiana degli ultimi decenni, selezionati sulla base della classifica dei cento migliori dischi italiani pubblicata da Rolling Stone Italia.

Accanto ai grandi nomi della musica nazionale troveranno spazio anche artisti e musicisti calabresi che hanno lasciato un segno significativo nel panorama musicale.

Ogni installazione offrirà ai visitatori un vero e proprio racconto musicale: la copertina originale del disco, le informazioni sull’artista e sull’anno di pubblicazione, oltre a un QR Code che consentirà di ascoltare immediatamente il brano simbolo dell’album direttamente dal proprio smartphone.

Un sistema semplice e innovativo che renderà l’esperienza ancora più coinvolgente, trasformando una passeggiata tra i vicoli del centro storico in un viaggio attraverso le canzoni che hanno accompagnato intere generazioni.

L’iniziativa si inserisce idealmente nel percorso avviato con la Welcome Summer – Festa della Musica, richiamando lo spirito dell’importante manifestazione europea che ogni anno celebra la musica come linguaggio universale di incontro e condivisione.

“Vicolo delle Note” rappresenta molto più di un intervento di arredo urbano. È un progetto identitario che utilizza la cultura come strumento di rigenerazione e di narrazione del territorio, creando un luogo capace di unire memoria e innovazione, tradizione e contemporaneità.

«L’inaugurazione del Vicolo delle Note rappresenta un ulteriore tassello della strategia di rigenerazione culturale che questa Amministrazione sta portando avanti con convinzione», sottolinea il sindaco di Scalea. «La valorizzazione del centro storico passa anche attraverso iniziative capaci di creare identità, bellezza e occasioni di crescita. Questo percorso musicale racconta cinquant’anni di storia della musica italiana e rende omaggio ai talenti della nostra terra, offrendo al contempo un’esperienza innovativa e coinvolgente».

L’obiettivo è quello di rendere il centro storico sempre più protagonista della vita culturale cittadina, offrendo ai residenti e ai visitatori nuovi motivi di scoperta e di permanenza.

Con questa iniziativa Scalea aggiunge un nuovo tassello al percorso di valorizzazione del proprio patrimonio storico e culturale, candidandosi a diventare un punto di riferimento originale nel panorama turistico della Calabria, dove la musica diventa racconto, esperienza e occasione di incontro.