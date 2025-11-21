Scalea istituisce il marchio culturale permanente “Visioni d’Autore – Scalea Cultura”. E la Regione premia il nuovo corso con un finanziamento

Un passo che segna una svolta nel panorama culturale cittadino e che, per la Calabria, rappresenta un caso quasi unico. Con la delibera n. 90 del 17 novembre 2025, il Comune di Scalea ha istituito il marchio culturale permanente “Visioni d’Autore – Scalea Cultura”, promosso dall’Assessorato alla Cultura. Un progetto che punta a costruire un’identità stabile e riconoscibile, superando la frammentarietà degli eventi occasionali per definire una programmazione annuale, coerente e capace di dialogare con il territorio e le istituzioni.

Un’operazione che, già nella sua impostazione, lascia intravedere un cambio di passo. L’identità visiva scelta — lo stemma comunale accompagnato dalla nuova dicitura — non è un semplice elemento grafico, ma la dichiarazione di un metodo: continuità, autorevolezza, visione di lungo periodo.

“Questo progetto rappresenta una visione, prima ancora che un programma”, afferma l’assessore alla Cultura Annalisa Alfano, che ha ideato il marchio e guidato il percorso di ascolto del territorio. “È il risultato di mesi di lavoro e di confronto. Con Visioni d’Autore vogliamo offrire un percorso stabile e credibile, che metta la qualità al centro e renda la comunità protagonista. La cultura non appartiene solo ai luoghi della rappresentazione: è ciò che costruisce e fa crescere una città”. Alfano annuncia anche la nascita dell’Osservatorio Culturale Permanente, organismo consultivo che dovrà favorire la partecipazione reale di esperti, associazioni e cittadini.

Soddisfatto anche il sindaco Mario Russo, che sottolinea il carattere strategico dell’iniziativa.

“Con questo atto l’Amministrazione sceglie in modo netto di investire sulla cultura come elemento identitario e come leva di sviluppo”, dichiara. “Visioni d’Autore diventerà la cornice dentro cui costruire una programmazione seria, coordinata e capace di dialogare con istituzioni regionali e nazionali. È una scelta che guarda al futuro e che colloca Scalea in una nuova posizione all’interno della Riviera dei Cedri”.

Il marchio accompagnerà tutte le attività dell’Assessorato: rassegne letterarie, progetti artistici e musicali, percorsi di memoria, iniziative di ricerca, azioni condivise con l’Università della Calabria e la valorizzazione della biblioteca comunale.

A rafforzare il nuovo corso arriva un risultato concreto sul fronte regionale. Nella graduatoria pubblicata il 20 novembre, nell’ambito del POC Calabria 2014-2020 – Azione 6.8.3 “Sostegno e Promozione Culturale”, il progetto presentato dal Comune di Scalea è stato ammesso a finanziamento con un punteggio elevato.

Il riconoscimento acquista particolare rilievo considerando la tempistica ristretta del bando – diffuso a inizio giugno e con scadenza a luglio – in coincidenza con la fase di insediamento della nuova amministrazione. Nonostante ciò, il Comune ha scelto di partecipare con una proposta coerente con gli obiettivi di rilancio culturale.

Per il sindaco Russo, il risultato “conferma la solidità della direzione intrapresa” e rappresenta “un segnale importante per una città che vuole dialogare con la Regione e presentarsi come polo culturale della Riviera dei Cedri”.

L’approvazione del marchio “Visioni d’Autore – Scalea Cultura” e il finanziamento regionale segnano, insieme, l’avvio di una strategia culturale strutturata, che intende fare della cultura non solo un appuntamento stagionale, ma un asse di sviluppo permanente.

“La cultura chiede cura, competenza e costanza”, ribadisce l’assessore Alfano. “Continueremo a lavorare con la stessa dedizione per offrire a Scalea un progetto all’altezza della sua storia e del suo potenziale”.