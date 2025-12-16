Scalea: “La festa dei popoli” è l’invito promosso dal Punto Luce Scalea a guardare oltre i confini

​Scalea, Dicembre – La comunità di Scalea si prepara a celebrare un momento di profonda condivisione. Promosso dal Punto Luce Scalea, l’evento “La Festa dei Popoli – Un passo oltre… e il mondo si apre” non è solo una manifestazione, ma una dichiarazione d’intenti: fare del dialogo interculturale e della diversità una risorsa cruciale per il tessuto sociale del territorio.

​L’appuntamento è segnato per Giovedì 18 Dicembre, alle ore 17:30, nella Sala Polifunzionale del Comune di Scalea. Sarà un pomeriggio pensato per abbattere idealmente i muri e favorire l’incontro, dimostrando come la coesione possa nascere proprio dalla celebrazione delle diverse origini.

​Il programma si preannuncia vario e coinvolgente. Oltre a spettacoli e momenti dedicati alla musica, l’attenzione sarà catalizzata dal percorso di Food fusion, un vero e proprio laboratorio del gusto dove le tradizioni culinarie si mescolano e si arricchiscono a vicenda.

​Il cuore concettuale della serata sarà però la presentazione del “Ricettario Itinerè”. Questo progetto editoriale va oltre la semplice raccolta di ricette: è un affascinante “viaggio tra generazioni, gusti e territori” che racchiude le storie di chi vive Scalea, contribuendo a tessere una trama identitaria complessa e affascinante.

​L’Unione Fa la Forza

​L’iniziativa testimonia la forza della collaborazione civica. L’organizzazione del Punto Luce Scalea vede infatti il sostegno convinto dell’Associazione Gianfrancesco Serio e il contributo operativo del Movimento Giovani per Save the Children.

​L’invito a partecipare è dunque rivolto a tutta la cittadinanza: un gesto semplice che significa compiere quel “passo oltre” necessario per scoprire e apprezzare il mondo che, a Scalea, si fa sempre più vicino.