Scalea, la sfida green parte dai banchi: con “Cartomia” il riciclo diventa educazione civica

Scalea – Trasformare un gesto quotidiano in consapevolezza ambientale, e farlo partendo dai più giovani.

È questo l’obiettivo di “Cartomia”, il progetto di educazione ambientale rivolto agli studenti delle scuole medie cittadine, ufficialmente avviato nei giorni scorsi e già capace di accendere entusiasmo e partecipazione.

Come si legge nel comunicato stampa diffuso dagli organizzatori, “Cartomia” non è solo una raccolta di carta, ma una vera e propria gara di solidarietà ecologica che coinvolge studenti, famiglie, docenti e istituzioni, con l’intento di rendere il riciclo un’abitudine strutturata e condivisa.

L’avvio del progetto ha registrato numeri significativi già nelle prime giornate. Tra i banchi si respira un clima di sana competizione e la classifica provvisoria vede in testa la classe 2E, che ha raccolto circa tre chilogrammi di carta in un solo giorno.

Un dato simbolico, ma indicativo dell’attenzione e dell’impegno dimostrati dai ragazzi.

Un ruolo centrale è affidato alla didattica. Come evidenziato nel comunicato, il progetto vive quotidianamente nelle aule grazie al lavoro delle docenti di Tecnologia, che affiancano alla raccolta momenti di approfondimento sul ciclo della cellulosa, sull’economia circolare e sull’impatto energetico del riciclo.

La teoria diventa così esperienza concreta, capace di restituire valore a ogni singolo foglio sottratto alla discarica.

L’iniziativa ha ottenuto il pieno sostegno dell’Amministrazione comunale. Il sindaco Mario Russo, insieme all’assessore all’Istruzione Emilia Licursi e al consigliere delegato alla Raccolta differenziata Francesco Silvestri, ha espresso soddisfazione per un progetto che coniuga educazione, ambiente e partecipazione civica, sottolineando la sensibilità dimostrata dalla ditta Mia srl, ideatrice dell’iniziativa.

«Vedere i ragazzi così coinvolti ci rende fiduciosi per il futuro», ha dichiarato il titolare dell’azienda, mentre il primo cittadino Mario Russo ha ribadito come le nuove generazioni rappresentino i veri ambasciatori del cambiamento, capaci di incidere anche sui dati concreti della raccolta differenziata comunale.

“Cartomia” proseguirà nelle prossime settimane con l’obiettivo dichiarato di svuotare soffitte, armadi e depositi, estendendo la sensibilizzazione all’intera cittadinanza. La sfida è appena iniziata: in palio non solo il titolo simbolico di “Classe Green dell’anno”, ma soprattutto una nuova consapevolezza ambientale che nasce dalla scuola e guarda al futuro della città.