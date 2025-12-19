Scalea, l’associazione “Scalea Bene Comune” rinnova il direttivo: Milena Santo eletta presidente

SCALEA – Si è svolta nei giorni scorsi l’assemblea generale dei soci dell’associazione Scalea Bene Comune, convocata per il rinnovo delle cariche direttive. Preso atto della partecipazione di tutti gli associati, l’assemblea ha proceduto alla nomina del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

All’unanimità, per il prossimo triennio, è stata eletta presidente Milena Santo. La scelta è maturata in virtù dell’esperienza maturata in ambito associativo e dell’impegno costante dimostrato nel tempo a favore della comunità locale.

«La nomina unanime – ha dichiarato Milena Santo – rappresenta una responsabilità ancora maggiore nei confronti degli associati. L’obiettivo è quello di rappresentare al meglio l’associazione, avviando una collaborazione concreta con le altre realtà associative presenti sul territorio». Il nuovo corso di Scalea Bene Comune, ha aggiunto la presidente, sarà orientato a «una stagione fondata sui principi della concretezza, della serietà e dell’affidabilità, nell’interesse della comunità».

Il Consiglio Direttivo risulta così composto: Milena Santo (Presidente), Graziella Papa (Vicepresidente), Graziella Sgamba (Segretario), Assuntina Palma e Anna Maria Petrone (Consiglieri).

Accanto al direttivo, come da comunicato, opereranno gruppi di lavoro che coinvolgeranno gli associati Lucia Blotta, portavoce dell’associazione, Rosetta Maceri, Florentina Marinescu, Elio Galiano, Michele Raffaele, Anna Maria Orefice, Nicola Antonio Naccarato, Anna Maria Bloise e Mattia Consiglio. I gruppi affiancheranno il Consiglio Direttivo nella programmazione e nell’avvio di progetti destinati allo sviluppo sociale e culturale del territorio.

L’intento dichiarato del nuovo presidente è quello di favorire un coinvolgimento ampio e partecipato, aprendosi anche alla cittadinanza, con l’obiettivo di creare un laboratorio permanente di crescita sociale per la comunità di Scalea.