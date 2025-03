Scalea, le proposte dei cittadini per la sanità: la “scatola delle proposte” arriva al PPI di Praia a Mare

di Nicoletta Toselli

Praia a Mare – Lunedì 10 marzo alle ore 9.30 la “scatola delle proposte”, raccolta dal sarà consegnata al Punto di Primo Intervento (PPI) dell’Ospedale di Praia a Mare.

L’iniziativa, promossa dalla Onlus Fratello Cuore , nasce dall’esigenza di dare voce ai cittadini sulle criticità del servizio sanitario locale e sulle possibili soluzioni. Le proposte, raccolte nelle scorse settimane, saranno consegnate alla dirigenza sanitaria con l’obiettivo di stimolare un confronto costruttivo sulle necessità del territorio.

Il presidio di Praia a Mare, da anni al centro di dibattiti sulla sua riapertura come ospedale a pieno titolo, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per l’alto Tirreno cosentino. La consegna delle proposte punta a ribadire l’importanza di servizi sanitari adeguati e accessibili per la comunità.

L’evento del 10 marzo si inserisce in un più ampio percorso di partecipazione attiva, volto a sensibilizzare istituzioni e cittadini sul futuro della sanità locale.