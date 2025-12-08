Cosenza

Scalea, luminarie natalizie: accensione prevista per mercoledì 10 dicembre

Sarà mercoledì 10 dicembre il giorno dell’accensione ufficiale delle luminarie natalizie a Scalea. A comunicarlo è l’Amministrazione comunale, che conferma il rispetto del calendario programmato per l’allestimento delle decorazioni luminose in città.

L’attivazione delle luminarie segna, come di consueto, l’avvio del periodo natalizio anche dal punto di vista dell’arredo urbano, con installazioni che accompagneranno le festività nelle principali aree cittadine.

Il Comune ha precisato in una nota stampa che l’accensione rientra nel programma definito nelle scorse settimane, senza variazioni rispetto a quanto annunciato, mentre prosegue il completamento degli allestimenti previsti.

