Scalea-Mormanno, Orsomarso (M5s) attacca la provincia: “dopo 17 anni di ritardi si annunciano miracoli”

Dopo diciassette anni di attesa e ritardi, l’annuncio della presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, sul completamento della strada Scalea-Mormanno entro il 2029 accende la polemica. Gianfranco Orsomarso, candidato del Movimento 5 Stelle al consiglio regionale, ha bollato l’iniziativa come un “vergognoso spot da campagna elettorale”, criticando duramente il tempismo e la sostanza del messaggio.

In un comunicato, Orsomarso ha sottolineato l’assurdità di un’inaugurazione che, dopo quasi due decenni, ha riguardato appena tre chilometri di strada. “I calabresi non hanno l’anello al naso,” ha dichiarato, mettendo in discussione la credibilità di promesse presentate a due settimane dal voto. Il candidato M5S ha accusato la presidente Succurro di aver violato la Legge 28 del 2000, che mira a prevenire l’uso di cariche istituzionali per fini elettorali.

La consegna dei lavori, inizialmente prevista per il 2017, è già in ritardo di otto anni. Questo, secondo Orsomarso, dimostra l’inefficienza di un sistema che non riesce a dare risposte concrete ai cittadini. Il M5S ritiene che la questione dei collegamenti interni e dello spopolamento meriti ben altra attenzione e investimenti a lungo termine, non mere “passerelle” pre-elettorali.

Orsomarso si è detto convinto che l’elettorato calabrese sia stanco di promesse vuote e che questo ennesimo tentativo di “gettare fumo negli occhi” si rivelerà un “boomerang” politico. La sua conclusione è un chiaro invito a sostenere il candidato M5S Pasquale Tridico alle elezioni del 7 ottobre, visto come l’unica alternativa per un cambiamento reale.