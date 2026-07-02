Scalea, nasce “Scalia Fest”: tre giorni tra gusto, cultura, musica e turismo sostenibile nel cuore del borgo storico

Di Nicoletta Toselli

SCALEA – Un nuovo evento per valorizzare il centro storico e promuovere le eccellenze della Riviera dei Cedri attraverso un percorso che unisce enogastronomia, cultura, spettacolo e turismo sostenibile. Dal 4 al 6 luglio il borgo antico di Scalea ospiterà Scalia Fest – Peperoncino OFF Special Edition, manifestazione ideata per trasformare il centro storico in un grande laboratorio a cielo aperto dedicato all’identità del territorio.

Per tre giorni vicoli, piazze e slarghi saranno animati da concerti, spettacoli itineranti, rappresentazioni teatrali, visite guidate, degustazioni, laboratori del gusto, mostre, mercatini, storytelling ed esposizioni di prodotti tipici, con l’obiettivo di offrire ai visitatori un’esperienza immersiva tra storia, tradizioni e sapori locali.

L’edizione 2026 assume un valore particolare grazie all’inserimento di due appuntamenti di rilievo nazionale. Da un lato Peperoncino OFF Special Edition, realizzato in collaborazione con l’Accademia Italiana del Peperoncino; dall’altro il Va’ Sentiero Fest, il festival dedicato ai cammini e al turismo lento che farà tappa a Scalea prima della partenza dell’itinerario lungo il Parco Nazionale del Pollino, nato dalla collaborazione con i fondatori di Va’ Sentiero e Catasta.

Grande attenzione sarà riservata alle produzioni agroalimentari della Calabria e della Riviera dei Cedri. Protagonisti saranno il peperoncino, il cedro, i vini del territorio, la birra artigianale, l’olio extravergine d’oliva e le specialità della tradizione gastronomica locale, con iniziative pensate per promuovere le filiere di qualità e le aziende del territorio.

Il programma comprenderà anche momenti dedicati alla valorizzazione del patrimonio ambientale, con iniziative che metteranno al centro il Parco Nazionale del Pollino e il Parco Marino Regionale Riviera dei Cedri, considerati elementi strategici per lo sviluppo di un turismo sostenibile e destagionalizzato.

Ad arricchire il cartellone saranno numerosi artisti del territorio, che si esibiranno in diversi punti del centro storico creando un’atmosfera diffusa di festa. Tra gli ospiti annunciati figurano Paolo Triestino, protagonista di due spettacoli teatrali, e la cantautrice Giulia Mei.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Scalea nell’ambito del progetto “Scalea Attrattiva”, ideato dal consigliere con delega al Turismo e Marketing Territoriale Fabio Ferrara, in collaborazione con ARCA Associazione, Consorzio Ecotur e Pro Loco Scalea, con il coinvolgimento degli operatori della rete turistica della Riviera dei Cedri e il sostegno di ARSAC e del GAL Riviera dei Cedri. Collaborano inoltre l’Accademia Italiana del Peperoncino, l’Associazione A Scalia Vecchia, ristoratori, produttori, aziende agricole, associazioni culturali, musicisti e numerose realtà locali.

L’obiettivo è fare di Scalia Fest un appuntamento stabile dell’estate calabrese, capace di coniugare promozione turistica, valorizzazione del patrimonio storico e ambientale, cultura, sostenibilità e partecipazione, rilanciando il centro storico di Scalea come luogo simbolo dell’identità della Riviera dei Cedri.