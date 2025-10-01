Scalea non dimentica: l’Associazione Ilaria Sollazzo commemora la vittima di femminicidio con un corteo e momenti di riflessione

Di Nicoletta Toselli

Scalea (CS) – La città di Scalea si prepara a vivere un’importante giornata di ricordo, riflessione e unione in occasione del 5∘ Memoriale in ricordo di Ilaria Sollazzo, tragicamente scomparsa a causa di femminicidio il 2 ottobre 2022. L’evento, promosso dall’Associazione Ilaria Sollazzo, vuole essere un forte segnale contro la violenza di genere, lanciando un messaggio univoco: “Mai Più”.

L’iniziativa, intitolata “Scalea si illumina contro la violenza”, si svolgerà il 2 Ottobre e prevede diversi momenti significativi per mantenere viva la memoria di Ilaria e sensibilizzare la comunità sul dramma della violenza contro le donne.

La commemorazione avrà inizio alle Ore 18:00 con la celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa di San Giuseppe Lavoratore.

A seguire, i partecipanti si riuniranno per una fiaccolata commemorativa che partirà dalla chiesa per raggiungere il Centro Antiviolenza di Scalea, situato in Via Paolo Borsellino, 27. Questo percorso simboleggia un cammino di luce e speranza, a testimonianza della volontà di contrastare l’oscurità della violenza.

Durante l’evento, sarà presente Aurora Di Vanna, autrice del libro “Dietro un sorriso”, un’opera ispirata a una storia vera di violenza. La sua testimonianza offrirà un ulteriore momento di riflessione e supporto alle vittime e ai loro familiari.

L’Associazione Ilaria Sollazzo invita la cittadinanza a partecipare numerosa. L’obiettivo non è solo onorare la memoria di Ilaria, giovane donna uccisa dall’ex compagno, ma anche trasformare il dolore in un impegno concreto: ribadire con forza la condanna a ogni forma di violenza e sostenere l’attività dei centri antiviolenza sul territorio.

L’evento è un’occasione per tutta la comunità di Scalea per stringersi in un abbraccio di solidarietà e riaffermare l’urgente necessità di una cultura del rispetto e della non violenza.