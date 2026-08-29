Scalea, possibili interventi all’Ufficio Postale: il sindaco Russo chiede un confronto a Poste Italiane

SCALEA – Un confronto preventivo con Poste Italiane per conoscere tempi e modalità degli eventuali interventi all’Ufficio Postale di Viale Europa e, soprattutto, scongiurare disagi per cittadini e utenti. È quanto chiede il sindaco di Scalea, Mario Russo, che ha formalmente interessato la società manifestando la disponibilità dell’Amministrazione comunale a collaborare nell’individuazione di possibili soluzioni.

L’iniziativa nasce dopo che il Comune ha appreso di possibili interventi programmati nella sede cittadina, che potrebbero comportare una temporanea sospensione o rimodulazione dei servizi. Circostanze sulle quali l’Amministrazione attende ora informazioni ufficiali, sia rispetto alla natura e alla durata degli eventuali lavori sia sulle modalità con cui verrebbe assicurata la continuità del servizio.

Nella comunicazione inviata a Poste Italiane, il sindaco richiama la funzione strategica dell’ufficio di Scalea, punto di riferimento non soltanto per i residenti, ma per un bacino di utenza che interessa un territorio più ampio dell’Alto Tirreno Cosentino.

Scalea, per posizione geografica, dimensione demografica e ruolo di centro di riferimento del comprensorio, registra infatti quotidianamente la presenza di utenti provenienti anche dai comuni limitrofi. Una centralità che non dipende esclusivamente dai consistenti flussi della stagione turistica, ma assume carattere strutturale durante tutto l’anno.

Da qui la scelta dell’Amministrazione comunale di muoversi preventivamente, prima che eventuali interventi possano tradursi in difficoltà nell’accesso a un servizio considerato essenziale.

Il Comune offre anche una disponibilità concreta. Qualora se ne ravvisasse la necessità, l’Amministrazione è pronta a valutare insieme a Poste Italiane l’individuazione di spazi o locali idonei nei quali assicurare temporaneamente la presenza dei servizi postali a Scalea, nel rispetto dei requisiti tecnici e di sicurezza previsti.

L’obiettivo indicato dal sindaco Russo è arrivare a un confronto operativo prima dell’eventuale avvio degli interventi, conciliando le esigenze organizzative della società con quelle della comunità e dell’intero territorio servito dall’ufficio.

Il primo cittadino ha quindi chiesto a Poste Italiane un incontro in tempi brevi, auspicando una collaborazione istituzionale che consenta di individuare preventivamente le soluzioni più adeguate e di ridurre al minimo eventuali disagi per l’utenza.

Nota:

Al momento non è stata acquisita una comunicazione ufficiale di Poste Italiane che confermi la chiusura temporanea dell’Ufficio Postale di Scalea. L’articolo sarà aggiornato qualora pervenga un riscontro ufficiale.