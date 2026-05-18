Scalea, proposta per valorizzare le casematte della seconda guerra mondiale

Valorizzare e restituire alla comunità alcune testimonianze storiche poco conosciute presenti sul territorio di Scalea.

È questo l’obiettivo della proposta avanzata dall’associazione culturale “Cara, vecchia Scalea”, che ha sottoposto all’amministrazione comunale un progetto dedicato alle casematte e ai bunker costieri risalenti alla Seconda guerra mondiale.

Nel corso di diverse ricognizioni sono state individuate tre strutture militari realizzate presumibilmente tra il 1942 e il 1943 nell’ambito del sistema difensivo costiero predisposto lungo il Tirreno italiano in previsione di possibili sbarchi alleati.

Due manufatti sorgono lungo il tracciato della vecchia SS18, mentre una terza struttura è situata nell’area frangivento vicino all’arenile.

Le casematte, costruzioni in cemento armato spesso mimetizzate nel paesaggio e talvolta parzialmente interrate, erano utilizzate come postazioni di difesa e osservazione della costa.

Dotate di feritoie per armi automatiche o piccoli cannoni, rappresentavano elementi strategici del sistema difensivo dell’epoca.

La proposta punta a trasformare questi manufatti in luoghi di memoria storica e culturale, capaci di raccontare anche il ruolo vissuto dal territorio durante il secondo conflitto mondiale.

Nel comunicato viene ricordato inoltre il bombardamento aero-navale che colpì Scalea nel luglio del 1943, dopo lo sbarco alleato in Sicilia, con gravi conseguenze anche per la popolazione civile.

L’iniziativa prevede un intervento semplice e a basso costo basato principalmente sull’installazione di pannelli informativi nei pressi delle strutture individuate, con brevi descrizioni storiche anche in lingua inglese. Prevista inoltre la creazione di QR Code collegati a contenuti digitali di approfondimento, tra fotografie, mappe e documentazione storica.

L’obiettivo è quello di inserire le casematte all’interno di un percorso di valorizzazione territoriale che unisca memoria, identità e turismo culturale, riconoscendo questi manufatti come beni culturali diffusi e testimonianze materiali del Novecento da preservare e raccontare alle nuove generazioni.