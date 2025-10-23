Scalea rende omaggio a Silvio Longobucco: domenica l’inaugurazione dell’effigie allo stadio

di Nicoletta Toselli

Sarà un momento di profonda emozione e di orgoglio collettivo quello che la città di Scalea vivrà domenica 26 ottobre alle ore 12, quando presso lo stadio “Domenico Longobucco” sarà inaugurata l’effigie dedicata a Silvio Longobucco, indimenticabile calciatore scaleoto e simbolo del calcio italiano.

La cerimonia, che comprenderà anche la benedizione dell’effigie, nasce da un’idea fortemente voluta dal consigliere comunale con delega allo spettacolo, Gerardo De Chiara, e da Enzo Greco, storico e appassionato sostenitore della squadra locale.

Un’iniziativa che intende non solo ricordare il talento sportivo di Silvio Longobucco, protagonista di una carriera di prestigio con squadre di Serie A come Juventus, Cagliari e Cosenza, ma anche sottolineare il legame profondo che il calciatore ha sempre mantenuto con la sua città natale.

«È un gesto di riconoscenza verso un uomo che ha portato in alto il nome di Scalea», sottolineano dall’Amministrazione comunale, che rivolge un ringraziamento particolare alla famiglia Longobucco per la disponibilità e la sensibilità con cui ha accolto l’iniziativa.

L’evento rappresenterà un’occasione per tutta la comunità di ricordare il campione, l’uomo e l’esempio che Silvio Longobucco ha lasciato dietro di sé, tra sport, passione e identità scaleota.