Scalea rende omaggio ai Campioni d’Italia Juniores del 1971: venerdì l’inaugurazione dell’effige commemorativa
Un tributo alla memoria sportiva della città e a una delle pagine più gloriose del calcio calabrese
Venerdì 19 giugno, alle ore 18, presso lo stadio comunale “Domenico Longobucco”, l’Amministrazione comunale di Scalea inaugurerà l’effige dedicata ai Campioni d’Italia Juniores del 1971.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di ricordare un’impresa che ha segnato la storia dello sport locale, rendendo omaggio ai giovani atleti che, con talento, sacrificio e passione, portarono Scalea sul tetto d’Italia conquistando un titolo destinato a rimanere nella memoria collettiva della comunità.
Alla cerimonia prenderà parte anche il campione del calcio italiano Eraldo Pecci, ospite d’onore dell’evento. La sua presenza conferirà ulteriore prestigio a una manifestazione che vuole essere non solo un momento celebrativo, ma anche un’occasione per trasmettere alle nuove generazioni i valori autentici dello sport.
L’effige rappresenterà un segno tangibile di riconoscenza verso quei protagonisti che hanno contribuito a scrivere una delle più belle pagine della storia sportiva di Scalea, lasciando un’eredità di orgoglio, appartenenza e passione che continua ancora oggi a essere un punto di riferimento per l’intera città.