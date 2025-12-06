Scalea, serata informativa sulla prevenzione delle truffe agli anziani: partecipazione e attenzione dal pubblico

di Nicoletta Toselli

Ieri, 5 dicembre 2025, Scalea ha ospitato un incontro di grande rilevanza sociale dedicato alla prevenzione delle truffe agli anziani. L’appuntamento, organizzato da UILP Calabria e ADA Calabria, si è svolto presso l’Hotel Parco dei Principi, e ha visto una partecipazione numerosa e attenta da parte del pubblico, segno di quanto il tema sia sentito nella comunità dell’Alto Tirreno Cosentino.

A presiedere la serata è stato Francesco De Biase, Segretario Generale UILP Calabria, che ha aperto il dibattito sottolineando come le truffe agli anziani non siano solo un danno economico, ma una ferita profonda alla dignità e alla serenità delle persone più fragili. “Oggi siamo nell’alto Tirreno Cosentino.Gli anziani sono spesso i più vulnerabili davanti a truffe e raggiri che possono compromettere la loro serenità e sicurezza. Per questo nasce il nostro nuovo progetto dedicato alla prevenzione delle truffe agli anziani. Informazioni chiare, consigli pratici e un aiuto concreto per riconoscere e fermare tentativi di inganno, prima che accadano.

Se avete dubbi o sospetti, non rimanete in silenzio: chiamate subito i numeri di riferimento messi a disposizione, chiamate il 112. La sicurezza è tutto, e insieme possiamo fare la differenza“.

“Ogni segnalazione, ogni dubbio condiviso, è un passo verso la tutela degli anziani. La prevenzione si costruisce anche con il dialogo e la collaborazione tra cittadini, istituzioni e forze dell’ordine. La prevenzione è la miglior cura.”, ha dichiarato, invitando tutti a non sottovalutare mai un sospetto e a rivolgersi immediatamente alle forze dell’ordine.

Hanno portato i loro interventi: Giuseppe Laurito, Presidente ADA Riviera dei Cedri, che ha illustrato i tipi più comuni di raggiri e modalità di azione dei truffatori; Alessandro Francesco Senatore, Capitano del Comando Carabinieri di Scalea, che ha fornito indicazioni pratiche su come comportarsi di fronte a tentativi di truffa; Dott. Mario Russo, Sindaco di Scalea, che ha ribadito l’importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadini; e Stefano Maletta, maestro di difesa personale e istruttore M.G.A., che ha spiegato semplici strategie di protezione e consapevolezza.

A chiudere l’incontro è stato Alberto Frontera, Presidente ADA Calabria, con un intervento che ha messo in luce la necessità di costruire una rete di supporto attorno agli anziani, basata su dialogo, collaborazione e informazione. “La sicurezza nasce dalla vicinanza e dalla capacità di chiedere aiuto al primo dubbio”, ha ribadito.

Durante la serata sono stati ricordati i principali consigli per prevenire le truffe: mantenere la calma, non aprire la porta agli sconosciuti anche se presentati come rappresentanti delle istituzioni, non prelevare soldi su richiesta, e chiamare immediatamente il 112 in caso di sospetti. Una serie di raccomandazioni semplici ma fondamentali, che possono fare la differenza nella vita quotidiana degli anziani.

L’evento, molto partecipato, ha confermato quanto sia importante mantenere alta l’attenzione sul tema e creare momenti di informazione e confronto tra cittadini, associazioni e forze dell’ordine. La prevenzione, come è stato ribadito più volte, è la miglior cura: conoscere i rischi e sapere come affrontarli rappresenta un passo concreto per proteggere la comunità e, in particolare, i suoi membri più vulnerabili.