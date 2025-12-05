Scalea si illumina per Natale: tradizionale accensione dell’albero l’8 dicembre con un focus sulla solidarietà

Scalea (CS) – L’atmosfera natalizia prenderà ufficialmente il via a Scalea con il tradizionale appuntamento dell’accensione dell’Albero di Natale, un momento di aggregazione molto atteso dalla comunità. L’evento si terrà l’8 dicembre 2025 a partire dalle ore 17, richiamando famiglie e cittadini per celebrare insieme l’inizio del periodo festivo.

L’iniziativa non si limiterà a un semplice momento celebrativo, ma assumerà anche un importante valore sociale e solidale grazie alla collaborazione con la Fidas Paola – Sezione di Scalea. L’associazione sarà presente per sensibilizzare e promuovere la donazione volontaria di sangue. Le sacche di sangue raccolte durante l’iniziativa e le campagne correlate saranno destinate al Centro Trasfusionale di Paola, fornendo un contributo concreto e vitale al supporto del sistema sanitario locale.

L’appuntamento, che si svolge in uno degli spazi di ritrovo della cittadina, vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali, sottolineando il carattere comunitario e ufficiale dell’accensione.

Il pomeriggio sarà animato da momenti di intrattenimento curati dall’agenzia “Siamo tutti un po’ pagliacci”, pensati per coinvolgere e divertire il pubblico di tutte le età, in attesa del culmine della serata: l’illuminazione dell’albero.

L’accensione dell’Albero di Natale, simbolo che unisce e rinnova lo spirito delle feste, rappresenta per Scalea un’occasione per vivere un momento di partecipazione condivisa e per ribadire, anche attraverso gesti semplici, l’importanza della solidarietà sul territorio.