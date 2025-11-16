Scalea si prepara al Natale: al via il concorso “Il Balcone più Bello – Addobba il Natale a Scalea”

Scalea – L’Amministrazione comunale lancia ufficialmente il concorso “Il Balcone più Bello – Addobba il Natale a Scalea”, iniziativa pensata per accendere l’atmosfera delle feste e coinvolgere i cittadini in un progetto di bellezza condivisa. L’idea, promossa dal consigliere con delega allo Spettacolo Gerardo De Chiara e realizzata in collaborazione con Assoscalea, punta a trasformare balconi, terrazze e affacci del territorio in piccoli scenari illuminati, capaci di raccontare la tradizione e il calore della comunità scaleota.

La categoria principale del concorso, dedicata al tema “Luci e Magia”, premierà il balcone più suggestivo, quello in grado di interpretare al meglio lo spirito natalizio attraverso creatività e cura dei dettagli.

In palio tre premi offerti da attività del territorio:

Forno elettrico per pizza (Unieuro Scalea)

Cena per due persone (Nautica Lo Scoglio)

Pizza per due persone (La Piazzetta)

Accanto alla competizione tradizionale è previsto anche un Premio Social, assegnato tramite votazione online. Il riconoscimento consiste in una cena per due persone, offerta dall’Agriturismo La Rondinella.

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 6 gennaio alle 18:00 in Piazza Caloprese, durante l’evento “Befana in Piazza”, che ogni anno richiama famiglie e bambini per celebrare insieme l’ultimo giorno delle festività.

Per partecipare è necessario scaricare il modulo disponibile sulla pagina Facebook di Assoscalea, compilarlo, allegare la foto del balcone addobbato e inviarlo all’indirizzo assoscalea@gmail.com.

Per informazioni è possibile contattare il consigliere Gerardo De Chiara al numero 338 569 8463.

L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini ad aderire all’iniziativa, trasformando un gesto semplice – addobbare il proprio balcone – in un contributo alla luce e alla vitalità della città. Un modo per vivere il Natale all’insegna della partecipazione e della condivisione, rendendo Scalea ancora più accogliente e luminosa.