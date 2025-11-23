Scalea si veste a festa: al via il concorso “Addobba la tua Attività a Natale”
SCALEA (CS) – Un Natale all’insegna della luce, della creatività e dello spirito comunitario sta per accendersi a Scalea. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mario Russo, lancia l’iniziativa “Addobba la tua Attività a Natale”, un concorso rivolto a tutti gli esercenti della città per premiare gli allestimenti natalizi più suggestivi.
L’iniziativa, fortemente voluta dal consigliere con delega allo Spettacolo Gerardo De Chiara e con il supporto dell’assessore al Commercio Giovanna Versace, rientra nel tradizionale cartellone di eventi “Vivi il Natale a Scalea”. L’obiettivo è trasformare il tessuto commerciale in una galleria natalizia a cielo aperto, replicando il successo di precedenti concorsi come “Addobba il Natale a Scalea – Il Balcone Più Bello”.
Il concorso invita i commercianti a dare sfogo alla propria fantasia, valorizzando sia le vetrine che gli spazi interni aperti al pubblico con decorazioni a tema.
«Il nostro obiettivo – sottolinea il consigliere De Chiara – è creare un clima natalizio diffuso, coinvolgendo famiglie, associazioni e soprattutto commercianti, che rappresentano una componente fondamentale della nostra comunità».
La gestione esecutiva dell’iniziativa è stata affidata ad AssoScalea, che si occuperà della raccolta delle adesioni e del coordinamento operativo.
A decidere il vincitore sarà una giuria qualificata che valuterà gli allestimenti attraverso fotografie e sopralluoghi. A questo si affiancherà un elemento di partecipazione popolare cruciale: il voto social, espresso tramite i “like” raccolti sulla pagina Facebook di AssoScalea.
L’attesa per la proclamazione è fissata per il giorno dell’Epifania. Al commerciante che si aggiudicherà il primo posto sarà assegnata una gift card del valore di 500 euro, spendibile presso il punto vendita Unieuro.
L’Amministrazione comunale rivolge un caloroso invito a tutti i commercianti a partecipare, contribuendo a rendere il Natale di Scalea un momento di bellezza e aggregazione per residenti e visitatori.
Come Partecipare
- Adesioni: inviare una mail a assoscalea@gmail.com.
- Informazioni: contattare Gerardo De Chiara (Consigliere con delega allo Spettacolo) al 📱 338 569 8463.