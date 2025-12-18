Scalea, successo per la Prima Cena Solidale: solidarietà e comunità protagoniste

di Nicoletta Toselli

Scalea – Un evento che ha unito la città in un momento di condivisione e solidarietà: la Prima Cena Solidale della Città di Scalea ha lasciato il segno, dimostrando come impegno, dedizione e cuore possano trasformarsi in un’esperienza indimenticabile.

“Ho messo un po’ di tempo per realizzare quanto di bello e buono abbiamo costruito con giorni e mesi di sacrifici, lavoro e amore”, racconta il consigliere Gerardo De Chiara, ideatore e promotore della serata. “Guardando indietro, vedo tutto il lavoro e la passione che ci hanno permesso di realizzare questo sogno. Superare difficoltà e ostacoli ci rende ancora più orgogliosi di far parte di questa comunità”.

La serata, ospitata nella suggestiva cornice del Palazzo Spinelli – una delle location più belle dell’alto Tirreno cosentino – ha regalato ai partecipanti un’esperienza unica, in un luogo storico dove, come ricorda De Chiara, “nessuno negli ultimi due secoli ha potuto assaporare la sensazione di cenare in questo spazio”. La combinazione di storia, tradizione e solidarietà ha reso l’atmosfera ancora più magica.

Oltre all’aspetto conviviale, l’evento ha avuto un obiettivo concreto: raccogliere fondi a favore delle famiglie bisognose della città. “La solidarietà e la condivisione hanno davvero fatto la differenza”, sottolinea il consigliere De Chiara.

Un successo che conferma la forza di una comunità unita e impegnata: grazie all’entusiasmo e al supporto di tutti coloro che hanno contribuito, la Prima Cena Solidale di Scalea è diventata un ricordo prezioso e un esempio di come la collaborazione possa creare momenti indimenticabili.