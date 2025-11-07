Scalea: torna in funzione la fontana luminosa del monumento in Piazza Caloprese – VIDEO

Scalea (CS), 7 novembre 2025 – La fontana luminosa di Piazza Calopreese, a Scalea, nel consentino, torna nel pieno delle sue funzionalità.

Lo ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica, alla Tutela e al benessere degli animali del comune di Scalea, Eugenio Orrico, che in una nota stampa ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto in merito.

Un monumento emblematico per la comunità scaleota, che onora la figura del grande filosofo, matematico e medico, Gregorio Caloprese, nativo e cittadino di Scalea a cui è intitolata l’omonima piazza, nel cuore del paese.

A causa del pessimo stato di conservazione, il monumento ha richiesto degli interventi in merito al sistema idraulico e delle luci comportando cosi un miglioramento dell’aspetto e dell’efficienza del busto.

L’opera bronzea fu realizzata dallo scultore Mossuti nel 1911 e restaurata per la prima volta nel 2005.

“L’elemento luminosa – conclude Orrico – viene ora riconsegnata alla città come l’augurio più significativo per le imminenti festività natalizie e per una ricomposizione del tessuto urbano, che riconquista cosi uno dei suoi più importanti tasselli.”