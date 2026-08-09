Scalea, vandalizzata la targa accanto alla statua di Padre Pio

di Nicoletta Toselli

Un atto vandalico ha colpito a Scalea uno dei luoghi legati alla devozione cittadina. È stata infatti distrutta la targa contenente la preghiera dedicata a Padre Pio, collocata accanto alla statua del Santo.

Un gesto che ha suscitato amarezza e indignazione, soprattutto tra i numerosi fedeli che considerano quel luogo un punto di riferimento per la preghiera e il raccoglimento.

Sull’accaduto è intervenuto l’assessore all’Urbanistica, Arredo Urbano, Tutela e Benessere degli Animali del Comune di Scalea, Eugenio Orrico:

«Atto di vandalismo contro la statua di Padre Pio, che ferisce il cuore di tanti fedeli di Scalea. Distrutta la targa contenente la preghiera associata al Santo la quale era posizionata al fianco della statua. L’atto che ha colpito uno dei luoghi simbolo della devozione cittadina, appare come un gesto di deliberato disprezzo. Augurandoci che episodi del genere non si verifichino più, l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Mario Russo, ne realizzerà una nuova».

L’Amministrazione comunale provvederà dunque a sostituire la targa danneggiata, restituendo al luogo l’elemento dedicato alla preghiera.

Resta la gravità di un gesto che, al di là del danno materiale, ha colpito un simbolo religioso particolarmente caro a una parte della comunità scaleota.