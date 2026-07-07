Scalea, “Visioni d’Autore” accoglie Egidio Sproviero: a Palazzo Spinelli la presentazione di “Intrighi Pericolosi”

Prosegue il percorso culturale di “Visioni d’Autore – Scalea Cultura”, la rassegna promossa dall’Amministrazione comunale di Scalea, attraverso l’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Pro Loco, con un nuovo appuntamento dedicato alla narrativa contemporanea.

Giovedì 9 luglio, alle 19.30, nella cornice di Palazzo Spinelli, sarà protagonista lo scrittore Egidio Sproviero, che presenterà il suo ultimo romanzo, “Intrighi Pericolosi”.

L’opera si inserisce nel filone del thriller, ma va oltre i meccanismi della suspense per affrontare temi di forte attualità come il potere, la manipolazione, il confine tra verità e apparenza e le scelte che orientano il destino dei protagonisti. Una narrazione che punta a coinvolgere il lettore non solo sul piano dell’intreccio, ma anche su quello della riflessione.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del sindaco Mario Russo, dell’assessore alla Cultura Annalisa Alfano e del presidente della Pro Loco Scalea Salvatore Licursi.

A dialogare con l’autore sarà la giornalista Nicoletta Toselli, che accompagnerà il pubblico in un confronto dedicato al percorso creativo dello scrittore, alle idee che hanno dato origine al romanzo e ai temi che attraversano la vicenda narrativa.

L’iniziativa rientra nel calendario di Visioni d’Autore – Scalea Cultura, progetto che negli ultimi mesi ha consolidato il proprio ruolo nel panorama culturale cittadino, proponendo incontri con autori e momenti di approfondimento aperti alla partecipazione della comunità.

L’ingresso è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare.