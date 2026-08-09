Scalea, “Visioni d’Autore” incontra il calcio con Giuseppe Farese e “Punizione a due in area”

SCALEA – Il calcio come sport, ma soprattutto come storia di uomini, passioni, ricordi e appartenenza. Sarà questo il filo conduttore del nuovo appuntamento di “Visioni d’Autore – Scalea Cultura”, in programma mercoledì 19 agosto, alle ore 22, a Palazzo Spinelli.

Protagonista della serata sarà Giuseppe Farese con il suo libro “Punizione a due in area”, pubblicato da Homo Scrivens. Un titolo che porta immediatamente sul terreno di gioco, ma che apre la strada a un racconto nel quale il pallone diventa occasione per parlare anche di vita, rapporti umani e memoria.

La presentazione offrirà inoltre l’occasione per intrecciare il racconto dell’autore con il legame che Scalea ha da sempre con il calcio e con la propria storia sportiva.

A dialogare con Giuseppe Farese saranno il sindaco Mario Russo, l’assessore alla Cultura Annalisa Alfano, il consigliere comunale delegato allo Sport Fabio Ferrara, il presidente della Pro Loco Salvatore Licursi, Pasquale Bergamo, medico sportivo ed ex Juventus e Inter, ed Enzo Greco, memoria storica dello Scalea Calcio.

A moderare l’incontro sarà la giornalista Nicoletta Toselli.

L’appuntamento si inserisce nel percorso di “Visioni d’Autore”, che continua a proporre incontri capaci di avvicinare il pubblico ai libri attraverso temi e linguaggi diversi. Questa volta sarà il calcio a fare da ponte tra letteratura e memoria, in una città nella quale questo sport ha scritto pagine importanti e continua a rappresentare una passione condivisa da generazioni.

L’iniziativa vede la partecipazione della Pro Loco Scalea, di Scalea Eterna e della Libreria Basile.

L’ingresso a Palazzo Spinelli sarà libero.