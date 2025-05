Scarpino: Corecom Calabria al Patentino day di Milano per esportare la buona pratica su educazione digitale e affettiva

CATANZARO 14-05-2025 Il Vicecoordinatore Nazionale dei Corecom e Presidente del Corecom Calabria, Fulvio Scarpino, ha preso parte all’evento promosso dal Corecom Lombardia, nella suggestiva sede istituzionale di Palazzo Lombardia, e dedicato ai patentini digitali. Un momento di alto valore civile ed educativo – aperto dai saluti del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana – che ha visto la partecipazione di studenti, dirigenti scolastici, rappresentanti istituzionali e autorità del mondo delle comunicazioni, riuniti per riflettere sulle sfide poste dal digitale e sulla necessità di una nuova alfabetizzazione affettiva. Il patentino day è stato un’occasione importante per ribadire l’importanza di trasmettere ai più giovani le competenze minime necessarie per navigare in rete e utilizzare gli strumenti digitali in modo positivo e responsabile.

Nel corso di un panel – a cui hanno partecipato anche i Presidenti dei Corecom di Lombardia, Veneto, Sardegna e Toscana – Fulvio Scarpino ha aperto la sua partecipazione con un gesto simbolico e fortemente evocativo: ha fatto salire sul palco una giovane studentessa e le ha chiesto di leggere le ultime parole scritte da Carolina Picchio, la prima vittima riconosciuta di cyberbullismo in Italia: “Le parole fanno più male delle botte”. Una ragazza di soli 14 anni che, dopo una festa in cui aveva bevuto per la prima volta, si era sentita male e rifugiata in bagno. Due coetanei, invece di aiutarla, la derisero mimando gesti volgari, riprendendola con lo smartphone. Quel video fu poi diffuso in rete. Da quella sera, la vita di Carolina cambiò per sempre. Insulti, offese, umiliazioni pubbliche si abbatterono su di lei. Il dolore la consumò fino alla notte del 5 gennaio 2013, quando decise di togliersi la vita, lasciando una lettera in cui chiedeva solo di fermare quel dolore.

Proprio da quella tragedia è nata la Legge n. 71/2017, la cosiddetta “Legge Carolina”, prima legge in Europa dedicata al contrasto del cyberbullismo, che consente oggi anche ai minori di segnalare contenuti lesivi online e richiederne la rimozione immediata. Nel suo intervento, Fulvio Scarpino ha quindi presentato il progetto Corecom Academy in Tour, ideato e promosso dal Corecom Calabria, un’iniziativa pionieristica in Italia che coniuga educazione digitale e affettiva, coinvolgendo attivamente studenti, famiglie e istituzioni scolastiche. “Abbiamo lasciato il compito di educare i nostri figli alla rete,” ha dichiarato Scarpino. “Li affidiamo a uno smartphone prima ancora di guardarli negli occhi. Con il Corecom Academy abbiamo deciso di ricostruire un ponte: tra figli e genitori, tra emozioni e strumenti, tra solitudine e comunità”. Tutti i presenti all’iniziativa milanese hanno condiviso la necessità di dare continuità a un lavoro che non si ferma al riconoscimento del problema, ma punta a costruire modelli replicabili di intervento, prevenzione e ascolto.