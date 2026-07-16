Scatta il piano “Estate Sicura 2026”, dal 20 luglio al 6 settembre previsti circa mezzo miliardo di spostamenti
Emergenze in mare
Alla luce della consolidata collaborazione tra Guardia Costiera e Anas, “Strade e mari sicuri” è la campagna di sicurezza rivolta a segnalare le emergenze in mare alla Guardia Costiera ed è condivisa da Anas attraverso i pannelli elettronici a messaggio variabile presenti sulla rete stradale italiana e sui canali social istituzionali dell’azienda.
Questa collaborazione testimonia l’importanza che riveste oggi la sicurezza del cittadino. Che sia in mare, o lungo le strade, l’obiettivo è comune ed è quello di avvicinare i milioni di vacanzieri al senso della responsabilità necessario nei comportamenti, perché guidare una vettura non è diverso dal condurre una barca: prudenza e consapevolezza del mezzo equivale a tutelare la propria vita e allo stesso tempo quella altrui.
La prevenzione non si realizza soltanto attraverso i servizi e il presidio del territorio. Si costruisce promuovendo comportamenti corretti sia in mare che per strada: consultare il bollettino meteo prima di mettersi in viaggio, utilizzare la cintura di sicurezza, rispettare i limiti di velocità, non drogarsi e il guidatore non utilizzare il cellulare e non bere.