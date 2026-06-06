Schiavonea, inaugurata area ludica inclusiva alla “Villetta dei due Mari”

È stata inaugurata e consegnata alla comunità la nuova area ludica ad inclusione sociale realizzata da Ecoross presso la “Villetta dei due Mari” di Schiavonea.

La cerimonia di taglio del nastro si è svolta nella serata di giovedì alla presenza dell’Amministrazione comunale, dei rappresentanti dell’azienda e di numerosi cittadini.

L’intervento rientra tra le proposte migliorative previste nell’ambito del Servizio di Igiene Urbana e ha consentito di recuperare e riqualificare una porzione della villetta che risultava poco utilizzata.

L’obiettivo del progetto è stato quello di restituire alla collettività uno spazio accogliente, accessibile e funzionale, capace di rispondere alle esigenze di tutti i bambini e delle loro famiglie.

La nuova area è stata progettata secondo i principi dell’inclusione sociale e dell’accessibilità universale, offrendo opportunità di gioco e di interazione oltre le barriere. Un luogo pensato per favorire l’incontro, la condivisione e la partecipazione, promuovendo il rispetto delle differenze e l’integrazione attraverso il gioco.

L’intervento ha previsto la preparazione e la sistemazione dell’area, l’installazione di cinque giochi inclusivi, la posa di pavimentazione antitrauma e la realizzazione di specifici percorsi di accesso.

Sono stati inoltre installati due lampioni green alimentati a energia solare, contribuendo a rendere lo spazio più sicuro e sostenibile.

Tra le attrezzature presenti figurano una giostra girevole, una casetta, un pannello labirinto, un pannello tris e un pannello bifacciale dotato di supporti in Braille e Lingua dei Segni.

L’area si inserisce in un contesto già frequentato da famiglie e bambini, andando a completare e arricchire l’offerta ludica della Villetta dei Due Mari con uno spazio accessibile a tutti, nel segno dell’uguaglianza e della piena fruibilità degli spazi pubblici.

«Questa inaugurazione ha dichiarato il Sindaco di Corigliano-Rossano ing. Flavio Stasi rappresenta il completamento di un percorso iniziato tempo fa e che, passo dopo passo, sta consentendo di ampliare e migliorare le aree gioco della città.

L’intervento rientra tra le opere migliorative previste nell’ambito dell’appalto e dimostra come un servizio pubblico possa generare valore aggiunto per la comunità, contribuendo non solo al decoro urbano e alla sostenibilità ambientale, ma anche all’inclusione sociale.

I giochi installati sono stati progettati per essere accessibili a tutti i bambini, senza barriere e senza esclusioni. È un aspetto a cui teniamo particolarmente, perché vogliamo costruire una città sempre più accogliente e inclusiva.

Sappiamo che in passato c’è stata una carenza di spazi dedicati ai più piccoli e stiamo lavorando per colmare questo divario, creando nuove aree gioco in diversi quartieri.

Luoghi che, come dimostra questa giornata, vengono immediatamente vissuti e apprezzati dalle famiglie. Vedere i bambini giocare e divertirsi fin dal primo giorno è la soddisfazione più grande e il segnale che stiamo andando nella giusta direzione».

L’azienda, non nuova a simili iniziative sul territorio, ribadisce il valore della responsabilità sociale di impresa.

«Oggi ha affermato l’Amministratore Unico di Ecoross Walter Pulignano consegniamo alla città di Corigliano-Rossano un’area completamente riqualificata, un progetto che abbiamo fortemente voluto perché pensato soprattutto per i bambini. Quando parliamo di bambini, però, pensiamo a tutti i bambini, senza distinzione.

Abbiamo realizzato uno spazio inclusivo, privo di barriere, dove i più piccoli possono giocare, socializzare, fare amicizia e trascorrere momenti di serenità in totale sicurezza.

Negli anni abbiamo promosso diversi interventi di riqualificazione sul territorio, donato un veicolo attrezzato senza barriere e sostenuto numerosi progetti culturali e artistici, anche attraverso la collaborazione con l’associazione Ricicl’Art.

Crediamo che un’azienda radicata sul territorio debba lasciare segni concreti del proprio impegno. Lo si fa non con le parole, ma con azioni tangibili, con opere che restano nel tempo e che possono essere utilizzate quotidianamente dai cittadini.

Questo spazio rappresenta esattamente la nostra idea di responsabilità sociale verso la comunità».