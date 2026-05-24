“Scilla Cuore 2026”: l’Associazione Incontriamoci Sempre si congratula con il Prof. Giuseppe Zimbalatti e Mimmo Cavallaro

Il Direttivo dell’Associazione Incontriamoci Sempre per il Volontariato esprime le più sentite congratulazioni al Prof. Giuseppe Zimbalatti, Magnifico Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, e all’artista Mimmo Cavallaro, autentico ambasciatore della musica popolare calabrese nel mondo, per il conferimento della Benemerenza “Scilla Cuore 2026”, nell’ambito della XXVI edizione del Premio di Benemerenza organizzato dall’Associazione culturale Scilla Cuore.

Il Prof. Zimbalatti è stato insignito del riconoscimento per il costante impegno profuso nel potenziamento del sistema universitario calabrese, avendo realizzato, negli ultimi anni, significativi risultati di crescita sia in ambito scientifico sia nell’offerta formativa, contribuendo, attraverso la propria attività istituzionale, allo sviluppo sociale ed economico della Calabria.

Un riconoscimento che premia non solo una carriera accademica di alto profilo, ma anche una visione strategica capace di tradursi in concrete opportunità per il territorio e per le nuove generazioni.

A Mimmo Cavallaro va invece il merito di aver saputo reinterpretare e modernizzare la tarantella, dando nuova vita a un genere musicale profondamente radicato nella tradizione popolare.

La sua passione e il suo impegno nella valorizzazione del canto popolare lo hanno reso non solo un artista di talento, ma anche un autentico custode della cultura calabrese, portando il nome della Calabria sui palcoscenici di tutto il mondo.

«Siamo orgogliosi – dichiara Pino Strati – di condividere la gioia di questi due straordinari protagonisti della vita culturale e istituzionale della nostra Regione. Il loro esempio ci ricorda quanto il servizio autentico alla comunità, nelle sue diverse forme, rappresenti il più alto atto di volontariato civile».

La cerimonia di premiazione, condotta dalla giornalista Rai di “Elisir” Benedetta Rinaldi, si è svolta presso la Sala Convegni “Maria SS. Immacolata” della Chiesa Madre di Scilla, nella suggestiva cornice del borgo marinaro affacciato sullo Stretto, in occasione della XXVI edizione di “Scilla Cuore”, convegno ideato e organizzato ogni anno dal Prof. Vincenzo Montemurro, cardiologo di riconosciuta competenza e figura di riferimento nel panorama medico e culturale calabrese e nazionale.

Da oltre vent’anni, il Prof. Montemurro anima questa iniziativa con l’intento di approfondire le tematiche cardiologiche attraverso un confronto interattivo con esperti del settore.

Un evento che unisce il rigore del riconoscimento istituzionale al calore della comunità locale, trasformando ogni anno Scilla in un palcoscenico di eccellenza, cultura e memoria collettiva.

L’Associazione Incontriamoci Sempre per il Volontariato rinnova i propri auguri ai premiati e conferma il proprio impegno nel sostenere e promuovere realtà che, come il Premio “Scilla Cuore”, mantengono viva la cultura del merito e del servizio alla comunità.