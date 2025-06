Scilla, i consiglieri Santagati e Mangeruca chiedono la convocazione urgente di un Consiglio Comunale: “Emergenze aperte, serve trasparenza, collaborazione e confronto”

Riceviamo e pubblichiamo

Scilla, 20 giugno 2025 – I consiglieri comunali di minoranza del gruppo Scilla Mediterranea, Carmen Santagati e Giuseppe Mangeruca, hanno richiesto formalmente la convocazione di un Consiglio Comunale straordinario per discutere pubblicamente alcune delle principali emergenze e opportunità che interessano il Comune di Scilla.

Tra i temi oggetto della richiesta figurano l’attuale emergenza idrica, la mancata apertura dell’ascensore, l’assegnazione di alloggi popolari e lo stato di avanzamento di alcuni dei principali finanziamenti in corso – tra cui quelli destinati al porto, alla scuola media, al campo sportivo, al lungomare e ad altre infrastrutture strategiche.

Nei giorni precedenti l’insediamento del nuovo Consiglio, i due consiglieri avevano già inoltrato una comunicazione ufficiale tramite pec al Responsabile dell’Area Tecnica, con copia al Sindaco e al referente di zona SORICAL, chiedendo aggiornamenti dettagliati sulla gestione del servizio idrico e sollecitando misure trasparenti e immediate per affrontare l’attuale crisi dell’acqua. Tra le proposte, l’adozione urgente di un piano orario di distribuzione dell’acqua, suddiviso per aree territoriali, che consenta una gestione più efficace delle manovre tecniche e una comunicazione puntuale alla cittadinanza.

Ulteriori richieste ufficiali già trasmesse hanno riguardato:

– la documentazione relativa all’ascensore comunale, ancora chiuso a un mese dalle elezioni, con conseguenti disservizi per residenti e turisti, oltre a un danno economico per l’Ente;

– l’attivazione immediata della procedura di assegnazione di uno degli alloggi popolari recentemente consegnati all’amministrazione dall’ATERP, in favore della famiglia attualmente prima in graduatoria;

– la trasmissione degli atti relativi ai finanziamenti in corso per il campo sportivo e il molo foraneo.

«Non è sufficiente apprendere dai social che l’Amministrazione sta seguendo alcune delle questioni aperte presso gli uffici regionali – dichiarano Santagati e Mangeruca. Serve una relazione ufficiale e completa da parte del Sindaco e della Giunta in sede di Consiglio Comunale, con cronoprogrammi, criticità e impegni precisi da assumere verso i cittadini relativamente a: emergenza idrica, apertura ascensore, progetto porto, riqualificazione ed apertura scuola media, ristrutturazione spogliatoi ed omologazione campo sportivo e assegnazione case popolari. Ci aspettiamo che i report possano essere organizzati in maniera costante e periodica al fine di poter efficacemente e costruttivamente monitorare l’avanzamento procedurale».

Alla luce di quanto evidenziato, i consiglieri Santagati e Mangeruca ribadiscono pertanto la necessità di un modello gestionale basato su trasparenza, pianificazione e collaborazione istituzionale, e sollecitano la convocazione di un Consiglio Comunale nelle prossime settimane per affrontare in modo pubblico e partecipato alcune delle procedure aperte soprattutto al fine di poter intervenire congiuntamente per tempo alla risoluzione di eventuali problematiche che potrebbero comportare il definanziamento delle opere a danno di tutta la comunità.

I Consiglieri Comunali di Minoranza

Carmen Santagati

Giuseppe Mangeruca