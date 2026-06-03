Scilla, i fondali della Costa Viola al centro di un incontro tra tutela ambientale e futuro del territorio

SCILLA – I fondali della Costa Viola, considerati tra i più suggestivi e preziosi del Mediterraneo, sono stati protagonisti di un incontro pubblico dedicato alla conoscenza e alla salvaguardia del patrimonio marino locale.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini non soltanto un viaggio alla scoperta delle meraviglie sommerse che caratterizzano il tratto di mare di Scilla, ma anche un’occasione di confronto sul futuro di un territorio che molti ritengono oggi particolarmente vulnerabile.

Al centro del dibattito le conseguenze dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi costieri e le preoccupazioni legate ad alcuni interventi infrastrutturali e progettuali che, secondo i promotori dell’iniziativa, potrebbero alterare in modo irreversibile l’equilibrio ambientale e paesaggistico della Costa Viola.

L’incontro ha puntato a richiamare l’attenzione sull’importanza del mare come risorsa naturale, economica e identitaria per le comunità locali. Un patrimonio unico che, una volta compromesso, non potrebbe essere recuperato.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al rapporto tra ambiente e salute. Numerosi studi scientifici evidenziano infatti come il benessere delle popolazioni costiere sia strettamente collegato alla qualità delle acque marine e alla conservazione degli ecosistemi naturali. Da qui l’invito rivolto ai cittadini a partecipare attivamente ai processi di tutela e alle scelte che riguardano il territorio.

Secondo gli organizzatori, la strada da percorrere passa necessariamente attraverso una maggiore protezione del mare e dell’ambiente costiero, nella consapevolezza che la difesa del patrimonio naturale rappresenti un investimento per la salute, la qualità della vita e il futuro delle nuove generazioni.

L’appuntamento si è proposto quindi come un momento di informazione, riflessione e partecipazione civica, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza collettiva sul valore ambientale, paesaggistico e culturale della Costa Viola e dei suoi straordinari fondali.