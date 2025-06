Scioglimento del consiglio comunale a Mandatoriccio, Grispino “una pugnalata alle spalle della comunità”

Carnevale finalmente si è presentato al popolo con le 7 mascherine; le stesse che sin dall’inizio della consiliatura hanno giocato tra di loro e con l’opposizione per determinare quanto sta accadendo oggi.

Commenta con queste parole il Sindaco Aldo Vincenzo Grispino, la sottoscrizione della sfiducia, da parte dei 7 consiglieri comunali, che sancisce lo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale e, quindi, l’arrivo ancora una volta di un commissario per Mandatoriccio.

Sottolineando di essere impegnato nella sede municipale a dare seguito a provvedimenti importanti nell’interesse della comunità lo stesso Primo Cittadino dà appuntamento a tutta la comunità il prossimo giovedì 26 giugno per un comizio pubblico nel quale spiegherà nel dettaglio quella che non esita a definire una vera e propria pugnalata alle spalle, non tanto del sindaco, ma dell’interra città; una pugnalata aggiunge di cui si sono resi protagonisti quanti oggi consegnano per tre consiliature consecutive il Comune di Mandatoriccio ai commissari.

Quanto accaduto oggi è ancora più grave continua Grispino perché si decreta il commissariamento della politica, della democrazia e delle istituzioni a 3 anni dalla scadenza naturale del consiglio.

Per quello che mi riguarda continua ancora il Sindaco possiamo dire di essere soddisfatti di quanto messo in campo in questi 2 anni e di aver realizzato il 70/80% del programma politico, elettorale ed amministrativo condiviso con la Città.

Mi rincuora l’affetto che la comunità intera mi sta attestando in modi diversi, inclusi i numerosi dipendenti comunali che sono venuti questa mattina a salutarmi con emozione e commozione.

Siamo certi che questo anno che ci separa dalle prossime votazioni passerà velocemente afferma il Primo Cittadino annunciando di ripresentarsi con una lista sicuramente più coesa e più responsabile, fatta di cittadini che amano la città e che scandisce non abbiano interessi personali, che conoscano l’ABC delle istituzioni e che perseguano, così come abbiamo fatto noi fino ad oggi, obiettivi di concordia e serenità sociale.

L’auspicio prosegue è che i giovani possano abbracciare la fede della politica ed essere al servizio dell’intera comunità. Oggi Mandatoriccio vive una vera e propria emergenza democratica.

Dovranno essere allontanati definitivamente gli Unni che, standosene lontani dalla città per quasi tutti i mesi dell’anno, tornano solo d’estate per curare i loro interessi consolidati in quasi un quarantennio.

Ero e resto fedele al giuramento costituzionale e soprattutto ai valori dell’onestà e della trasparenza grazie ai quali sono stato fino ad oggi tra la gente e per la gente senza mai cambiare casacca.

Ringrazio il Prefetto di Cosenza per l’accoglienza riservatami nei giorni scorsi e con lui tutto il personale della Prefettura; l’Arma dei Carabinieri con il Tenente Colonnello Marco Filippi e tutti i dipendenti comunali ai quali gli amministratori che fino all’ultimo hanno tenuto fede al progetto amministrativo insieme a me, (il presidente del Consiglio Comunale Luigi Pellegrino, il vicesindaco Carmela Corvo e l’assessore Rosetta Spataro) hanno dato finalmente dignità e prospettive diverse, attraverso il Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO TRIENNALE 2025 – 2027, prevedendo anche concorsi per alcuni settori, sopratutto incrementando il monte ore contrattuale dalle attuali 18 ore, che firmerò il 24 giugno così come del resto già fatto per altri dipendenti comunali nei mesi scorsi, in coerenza conclude Grispino con il nostro obiettivo di rendere la macchina comunale efficiente e capace di rispondere meglio alle esigenze dei cittadini.