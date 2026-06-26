Scomparsa di Pino De Felice, il cordoglio del consigliere comunale Milia: “Perdiamo un punto di riferimento instancabile per il territorio”

“Con la scomparsa di Pino De Felice la città e, in particolare, la comunità di San Giovannello perdono un pilastro fondamentale, un uomo che ha dedicato la sua vita, con passione e abnegazione, al bene comune”.

Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Forza Italia, Federico Milia, che aggiunge:

“un vero esempio di cittadinanza attiva, attento e sensibile alle problematiche del suo, del nostro quartiere, che non ha mai fatto mancare la sua voce, ferma ma sempre costruttiva.

Nonostante fosse un uomo convintamente di sinistra, ha sempre rappresentato un punto di riferimento per tutta la città, dimostrando che l’amore per il proprio territorio e l’impegno civile sanno andare ben oltre gli schieramenti politici.

La sua era una presenza fissa e rassicurante anche tra i banchi del consiglio comunale, un pungolo incessante per le istituzioni e un alleato prezioso per chiunque avesse a cuore le sorti della nostra città”.

“Il suo impegno prosegue Milia si è manifestato con forza straordinaria anche durante tutto l’articolato iter dei lavori che hanno finalmente portato alla storica reintroduzione delle circoscrizioni.

Una battaglia di partecipazione democratica e di decentramento che Pino ha vissuto in prima linea, convinto che la vicinanza ai bisogni dei cittadini fosse la chiave per una buona amministrazione”.

“Oggi avvertiamo un vuoto profondo, ma la sua eredità morale e il suo amore per i quartieri guideranno ancora il nostro lavoro.

Alla famiglia di Pino De Felice, ai suoi cari e a tutto il comitato di quartiere giungano le mie più sentite condoglianze”, conclude il consigliere comunale.