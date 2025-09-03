Scomparsa Hughes, il sindaco Falcomatà e il consigliere Latella: «Ha lasciato un grande vuoto nel cuore di tutti gli sportivi»

Il primo cittadino e il delegato allo Sport: «Non è stato solo un campione in campo, ma soprattutto un uomo che ha scelto di legarsi profondamente alla nostra città»

«La notizia della scomparsa di Kim Hughes ha lasciato un grande vuoto nel cuore di tutti gli sportivi e, in particolare, di chi ha vissuto e amato la straordinaria avventura della Viola Reggio Calabria».

Ad affermarlo in una nota è il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme al consigliere comunale con delega a Sport e turismo, Giovanni Latella.

«Hughes non è stato solo un campione in campo grazie ai numeri impressionanti e al suo contributo determinante nelle stagioni tra il 1983 e il 1988 per la Viola, ma è stato soprattutto un uomo che ha scelto di legarsi profondamente alla nostra città, diventando “cittadino reggino” a tutti gli effetti.

Il suo carisma, la sua tecnica e la sua generosità lo hanno reso un simbolo indelebile del basket nero-arancio e punto di riferimento per intere generazioni di tifosi. Un “gigante buono”, capace di unire sport e umanità.

A nome personale e dell’intera comunità hanno concluso Falcomatà e Latella esprimiamo la più sincera vicinanza alla famiglia di Kim Hughes e a tutti quelli che ne piangono la perdita. Il suo ricordo resterà vivo nella memoria sportiva e affettiva della nostra città».