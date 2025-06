Scontro politico a Lamezia Terme, Grandinetti risponde alle critiche di Talerico

Si intensifica il confronto politico a Lamezia Terme tra Francesco Grandinetti, segretario provinciale del PD, e l’onorevole Antonello Talerico. Le recenti dichiarazioni di Talerico, che hanno criticato la posizione di Grandinetti definendolo “disconosciuto e delegittimato persino dal suo partito”, hanno ricevuto una risposta da parte di Grandinetti, che ha ribadito la necessità di rispetto verso la città e ha sottolineato la propria posizione a favore di un cambiamento amministrativo.

Talerico ha puntualizzato che il suo impegno politico si è distinto per l’autonomia e il superamento dei tradizionali schemi partitici, sottolineando anche le difficoltà interne vissute dal PD locale sotto la guida di Grandinetti, accusato di non aver garantito risultati positivi nelle recenti consultazioni elettorali. Ha invitato inoltre Grandinetti a evitare insinuazioni non supportate da prove specifiche, proponendo un confronto pubblico per chiarire le rispettive posizioni.

Da parte sua, Grandinetti ha risposto che Lamezia necessita di rispetto e ascolto, e che non si può ignorare il ruolo delle amministrazioni precedenti nella situazione attuale della città. Ha richiamato in particolare la questione del declassamento dell’aeroporto, attribuendo responsabilità politiche a livello regionale e sostenendo che la candidatura di Doris Lo Moro rappresenti un’opportunità di riscatto per Lamezia.

Il botta e risposta mette in luce le tensioni politiche locali in vista delle prossime elezioni, con entrambe le parti che sottolineano l’importanza di visione e capacità di governare, ma con posizioni diverse sull’analisi del passato e sulle strategie per il futuro della città.