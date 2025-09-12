Scoperta maxi piantagione di marijuana a Isola Capo Rizzuto

I finanzieri del Comando Provinciale di Crotone, nell’ambito di mirate attività info-investigative sviluppate nel

settore del contrasto al traffico di stupefacenti su specifico input della Procura della Repubblica di Crotone

diretta dal Dott. Domenico Guarascio, nei giorni scorsi hanno censito e monitorato alcune aree agricole della

provincia pitagorica al preciso scopo di individuare l’eventuale presenza di coltivazioni illecite di marijuana.

Proprio in tale contesto, grazie anche all’importante ausilio del Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia,

è stata individuata, nella contrada Frasso Saletta del comune di Isola di Capo Rizzuto, un’imponente attività

illecita di messa a coltura di cannabis sativa su una vasta area rurale, riconducibile ad un imprenditore edile.

Così, la manovra sinergica sviluppata via terra e via aerea dalle fiamme gialle, ha permesso di dare avvio ad

un’operazione di polizia giudiziaria che ha riguardato l’intera area, portando al rinvenimento, in una porzione del

vasto fondo agricolo ed abilmente occultate tra le colture di copertura di granoturco, di ben 917 piante di

marijuana, in avanzato stato di fioritura e pronte per la mietitura.

Le attività di perquisizione dei militari del Gruppo, inoltre, hanno consentito di documentare la destinazione di

uno dei capannoni di pertinenza della proprietà ad essiccatoio e luogo di stoccaggio e confezionamento dello

stupefacente, viatico indispensabile per la successiva fase della commercializzazione.

Qui, infatti, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro ulteriori 3 kg. di infiorescenze già pronte al consumo, un ventilatore ed uno stendino rudimentale utili all’essiccazione delle piante ed anche vario materiale per il confezionamento.

Su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Crotone, l’imprenditore responsabile

della condotta di coltivazione e detenzione illecita dell’ingente quantitativo di stupefacente è stato posto agli

arresti domiciliari.

L’azione di servizio rappresenta un duro colpo inferto alle organizzazioni criminali che sfruttano il territorio

della provincia di Crotone per la produzione di narcotici, poiché ha consentito di sottrarre dal mercato illecito un

quantitativo di marijuana di oltre una tonnellata che avrebbe potuto fruttare un profitto indebito di oltre 3 milioni di euro.

Si evidenzia che i provvedimenti in parola sono stati adottati sulla scorta degli elementi probatori acquisiti in fase

di indagine preliminare, pertanto, in attesa di giudizio definitivo, sussiste la presunzione di innocenza.