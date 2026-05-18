Scoperto un deposito di auto rubate e pezzi di ricambio: la Polizia di Stato denuncia un uomo per ricettazione.

Nella giornata del 13 maggio 2026, personale della Polizia di Stato si recava all’interno di un’area privata adibita a deposito di parti di veicoli, sita nel Comune di Filandari (VV), in quanto era stata segnalata la presenza di un dispositivo di localizzazione abbinato ad un’autovettura oggetto di furto, avvenuto in data 25 aprile 2026 a Napoli.

Giunti sul posto, gli investigatori della Squadra Mobile venivano raggiunti da un uomo, il quale, in possesso sia delle chiavi utili all’apertura sia dei locali ivi presenti, che del cancelletto di ingresso all’area antistante, riferiva di essere il gestore dell’area interessata.

Una volta fatto accesso all’interno dell’area, gli investigatori rinvenivano, all’interno di uno dei capannoni presenti, alcune parti riconducibili al veicolo oggetto di furto, in relazione alle quali l’uomo non era in grado di fornire riscontri documentali circa il loro acquisto.

In considerazione del quadro delineatosi, gli agenti procedevano ad una perquisizione locale estesa ai capannoni adiacenti ed alle aree limitrofe.

L’iniziativa posta in essere consentiva di accertare la presenza di una vera e propria centrale di autovetture e pezzi di ricambio, risultati essere provento di furto.

In particolare, veniva rinvenuta una vettura priva di alcune parti di carrozzeria, che era stata rubata a Pizzo (VV) nel corso della serata precedente, un’altra vettura alla quale erano state già asportate componenti di carrozzeria, nonché sei motori di varie marche e tipologia, uno dei quali, a seguito degli immediati accertamenti esperiti da parte della Sezione di Polizia Stradale di Vibo Valentia parimenti intervenuto sul posto, è risultato anch’esso provento di furto.

Il materiale rinvenuto veniva debitamente repertato da personale del locale Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica e sottoposto a sequestro, mentre l’uomo, al termine delle formalità di rito, veniva deferito alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione.

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e/o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta ad indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.