Scopriamo insieme alla nostra inviata Rosanna Astengo com’è andata la 3° serata del Festival di Sanremo

Sanremo continua a tenere svegli gli italiani fino a tarda notte: la serata cominciata prima delle ventuno, si è conclusa dopo le due, ma la terza serata è come sempre l’occasione per ascoltare tutte le canzoni in gara anche se sono tutte in rotazione in radio e su spotify la playlist di sanremo è la più ascoltata in questi giorni.

Co conduttrice della serata con amadeus e gianni morandi la pallavolista paola egonu, che non ha tradito le aspettative della conferenza stampa.

Emozionatissima ed elegantissima in armani ha avuto il suo momento per il monologo, scritto con le sue agenti in cui racconta la sua storia di italiana, nata in italia ed orgogliosa di vestire la maglia azzurra nella nazionale di pallavolo.

Tante le difficoltà per lei, ragazza di colore in un paese ancora un po’ indietro su certe tematiche, che ancora soffre di strascichi a volte razzisti, a volte solo di paura della diversità. Momento motivazionale quando ha parlato delle sue imprese sportive: sono più le partite perse che quelle vinte, ma non per questo si sente una perdente, e sul finale parte una canzone iconica, vita spericolata di vasco rossi, a sottolineare che la vita, in qualunque momento è sempre bella e vale sempre la pena di essere vissuta canzone che tra l’altro a sanremo arrivò penultima ma che poi è diventata un successo che ancora oggi è riconosciuto ma veniamo alla gara:

Ad aprire la serata paola e chiara che stanno facendo furore e non solo per il titolo del brano; glitteratissime loro come il direttore d’orchestra ricoperto di brillantini, performance graditissima dal pubblico ma sul finale l’emozione tradisce la bionda chiara.

Altro momento super commentato soprattutto sui social l’esibizione di rosa chemica, made in italy fa ballare il pubblico in sala e piace sempre di più

Pubblico che riesce ad abbracciare un emozionato gianluca grignani, che ferma l’esecuzione di quando ti manca il fiato e ricomincia daccapo per lo stesso problema tecnico riscontrato da blanco,e anzi ne approfitta per dire che a 50° anni si sa come fare per ripartire, mentre a 20 anni non avrebbe saputo farlo.

A fine esibizione si toglie la giacca per mostrare il messaggio pacifista no war scritto sulla sua camicia. Grignani protagonista anche di un piccolo giallo, qualcuno ha iniziato infatti ad insinuare che avesse pronunciato una bestemmia in uscita dal palco, giallo risolto immediatamente attraverso i social di grignani che ha specificato la frase detta.

La mamma è sempre la mamma e lazza lo sa, al punto da regalarle i fiori di sanremo che amadeus porge sul palco a tutti, la mamma commossa si nasconde tra il pubblico e i fiori.

Decisamente migliorate le performance di giorgia che finalmente torna ad essere la star della canzone italiana di sempre, Anna Oxa che recupera dopo la prima serata, anche ultimo sembra essere più sicuro e dà il meglio di sé.

Anche i modà che si esibiscono a tarda sera riescono ad emozionare il pubblico, Elodie una diva, la sua bellezza e il suo talento sono fuori discussione ma il vero protagonista è marco mengoni, che il pubblico premia con una standing ovation per l’esecuzione intensa e sentita della sua due vite.

A metà serata arrivano i Maneskin che infiammano l’Ariston con un medley dei loro successi, tra cui zitti e buoni con cui hanno vinto il festival nel 2021; per presentare il loro ultimo disco rush arriva sul palco con loro il leggendario chitarrista tom morello.

Gianni morandi festeggia i 60 anni di fatti mandare dalla mamma con sangiovanni, legando così vecchie e nuove generazioni con una canzone che anche i bambini ancora oggi cantano.

Altro ritorno sul palco dell’ariston massimo ranieri che presenta la sua nuova canzone lasciami dove ti pare, rocìo morales e l’attore alessandro siani, con un breve monologo per presentare il suo ultimo film tramite amicizia.

Alle due arriva la classifica generale, data dalla somma della sala stampa anche di ieri, demoscopica e televoto.

Ultimo posto per sethu con cause perse, Anna Oxa solo ventincinquesima ma si sa la classifica di sanremo riserva sempre sorprese dell’ultimo momento.

Quinto posto tananai tango, quarto lazza con cenere, terzo posto per mr rain super eroi secondo ultimo alba e primo marco mengoni che mantiene il suo primato.