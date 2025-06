Scuderia Ferrari a Ricadi, un’occasione imperdibile per promuovere il Turismo d’eccellenza in Calabria

Oggi, il Villaggio Residence “Quattro Scogli” in località Grotticelle di Ricadi si trasforma in un palcoscenico di lusso con la presenza delle splendide Ferrari, che si trovano elegantemente a bordo piscina.

Questo evento di alto profilo non solo celebra l’eccellenza dell’automobile italiana, ma rappresenta anche un’importante opportunità per mettere in luce il potenziale turistico della Calabria, una regione ricca di bellezze naturali e tradizioni.

Roberto Incoronato, noto imprenditore di spicco, vicepresidente al turismo della Federazione Nazionale di rappresentanza di imprenditori e professionisti operanti in tutti i settori della Micro, Piccola e Media Impresa (Fenailp), e responsabile regionale di Assodemaniali Italia, non ha perso l’occasione per sottolineare l’importanza di questo evento.

“L’arrivo delle Ferrari è un segnale potente: la nostra Calabria ha tutte le potenzialità per attrarre un turismo d’eccellenza. Tuttavia, affinché ciò diventi realtà, è fondamentale che le istituzioni si impegnino attivamente nel migliorare le infrastrutture e i servizi”, ha dichiarato.

La presenza delle iconiche vetture a Ricadi pone in evidenza non solo le capacità dell’industria automobilistica italiana, ma anche la necessità di una maggiore attenzione alle infrastrutture locali.

“Le magnifiche Ferrari sono emblematiche di qualità e design, e non possiamo permettere che esse sfilino su strade in condizioni precarie. È ora che questo territorio riceva l’attenzione e i fondi necessari per essere all’altezza delle aspettative”, ha proseguito Incoronato.

In un momento in cui la Calabria si propone come meta turistica di eccellenza, l’impegno delle istituzioni è cruciale. “Se regioni come la Puglia hanno saputo sostenere e valorizzare il proprio turismo con investimenti concreti, la Calabria non può rimanere indietro.

È il momento che i nostri politici abbandonino le parole e si concentrino sulle azioni. L’accoglienza e la sicurezza dei visitatori devono essere una priorità”, ha concluso.

L’evento di oggi segna un passo importante e rappresenta un’occasione unica per mostrare al mondo le meraviglie della Calabria.

Con le Ferrari a bordo piscina come attrattiva, è essenziale che la nostra regione dimostri di essere pronta a ricevere turisti esigenti, offrendo loro un’esperienza memorabile.

È tempo di agire, per garantire un futuro luminoso al turismo calabrese.