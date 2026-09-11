Scuola di Via dell’Arte a Crosia, lavori completati: sicurezza prima dell’inizio delle lezioni

L’amministrazione comunale di Crosia accelera sul fronte delle opere pubbliche e centra un altro importante obiettivo: sono stati completati i lavori di rifacimento della copertura dell’Istituto Comprensivo di Via dell’Arte.

Un intervento portato a termine nei tempi programmati, con la chiusura del cantiere prima dell’avvio delle attività scolastiche, così da garantire agli studenti un edificio più sicuro e adeguato.

Così l’Assessore Giuseppe Pedace, sottolinea la visione alla base della programmazione dell’Amministrazione: «Stiamo dando priorità alla crescita sostanziale urbanistica, con interventi che siano di forte impatto.

Il nostro ruolo oggi è quello di apportare, in modo significativo, interventi strutturali migliorativi e di espansione su tutto il territorio».

Proseguendo Pedace: Negli anni passati, infatti, la struttura aveva evidenziato criticità legate soprattutto alle infiltrazioni d’acqua provocate dal maltempo, creando disagi per gli alunni e per il personale scolastico.

Il rifacimento della copertura consente oggi di intervenire in maniera concreta su queste problematiche, migliorando le condizioni di sicurezza e funzionalità dell’edificio.

L’opera rientra nel progetto PNRR di “Manutenzione straordinaria della copertura della scuola di Via dell’Arte per la messa in sicurezza rispetto ai rischi derivanti dal fenomeno di sfondellamento del solaio” e rappresenta un intervento significativo per la sicurezza strutturale dell’intero edificio scolastico.

L’intervento si inserisce nel più ampio programma di opere urbanistiche e di riqualificazione che l’amministrazione comunale sta portando avanti sul territorio, con l’obiettivo di imprimere un cambio di passo rispetto al passato e dare continuità a una programmazione orientata alla crescita della città.

«Questa amministrazione, a dispetto delle piccole e insignificanti polemiche di questi giorni, mira al fare dichiara il sindaco di Crosia, Maria Teresa Aiello.

Stiamo dando un indirizzo preciso e concreto a quella che è e dovrà essere la programmazione dei prossimi anni. Una programmazione che non lascia nessuno indietro e che guarda con attenzione alle esigenze del territorio, puntando sulla sicurezza, sulla riqualificazione e sulla crescita urbanistica della nostra città».

Il completamento dei lavori alla scuola di Via dell’Arte rappresenta, dunque, un ulteriore tassello di un percorso amministrativo che punta a trasformare la programmazione in opere concrete, con particolare attenzione agli edifici pubblici, alla sicurezza e ai servizi destinati alla comunità.